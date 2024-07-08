義聯與統一強強聯手 Mia C'bon 進駐義享天地商圈共榮
義聯與統一集團強強聯手，「義享天地」成功吸引統一家樂福旗下頂級超市「Mia C'bon」進駐，「義享天地」專櫃商品力更上層樓，「Mia C'bon」開出高雄最大面積新據點，雙方各取所需，為港都大順商圈挹注活力。
義聯集團高層表示，「義享天地」涵蓋高雄萬豪酒店以及義享時尚廣場，目前營運持續走在上坡路，除了飯店住房不斷攀升外，商場的精品品牌不斷優化，坪效愈來愈高，去年營業額約50億元，今年有望繼續上攻。
義聯集團經管會課長董寧之表示，頂級超市領導品牌Mia C’bon高雄義享店開幕，不僅贏得消費者青睞，成為商圈的重要組成部分，共創高雄市的經濟榮景。
義享時尚廣場總經理林俊昇期待，引進 Mia C'bon 頂級超市後，能為消費者創造更加多元豐富的購物體驗，這也是義享時尚廣場一直以來不斷努力的目標。
Mia C'bon 高雄義享店，格局方正，一進賣場入口即可看到舒適的座位區，採用大理石質地美學設計並配合柔美燈光效果，營造出精品質感的購物氛圍。Mia C'bon的採購團隊精心制定選品策略，以符合義享廣場品味時尚的顧客口味，幾乎達到量身訂製的程度。
賣場內設有各項區域，包括生鮮區（永續農產、在地小農）、DM主打促銷區、客製化現煎牛排區（全國獨家扇形展示冰櫃）、伴手禮區（日本進口禮盒）、台灣名產區、咖啡吧台結合廣大舒適顧客休息區、CVS（冷藏進口軟性飲料、啤酒、冰淇淋）、以國家劃分的酒類區（烈酒、清酒、梅酒、葡萄酒冷藏櫃）、起司專區、非籠飼雞蛋區（動物福利認證）、零食區（進口與國內品牌）、巧克力、糖果及玩具區等，搜羅全球超過82個國家，總計超過1.2萬種人氣商品，以最快速、零時差與世界接軌。
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