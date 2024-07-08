研調：特斯拉聚焦 AI 自駕技術 突圍電動車成長趨緩困境

DIGITIMES 研究中心分析師林芬卉觀察，近期特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）多次強調，Tesla 不僅是電動車製造商，更是一家深耕人工智慧的科技公司。此一宣示反映 Tesla 在面對電動車市場成長趨緩的挑戰下，正積極尋求新的成長引擎，並將AI和自動駕駛技術視為其未來發展的核心。

林芬卉表示，Tesla 之所以強調其為AI公司的屬性，主要是為了因應在中國車廠價格激烈競爭下，汽車業務成長放緩的挑戰。DIGITIMES 研究中心預估，2024年 Tesla 電動車銷量年增率僅2.3%，遠低於前幾年的高速成長，連帶導致獲利呈現下滑走勢。在此壓力下，促使Tesla將目光投向自動駕駛領域，期望能藉此開創新的營收來源。

Tesla受惠於前幾年其電動車銷量高度成長，林芬卉表示，2023年其電動車保有量已達535萬台，預計2024年將達到720萬台，因此 Tesla 憑藉著龐大的電動車保有量優勢，隨時收集海量的道路及行駛數據，進而不斷地精進其自動駕駛技術。為加速自駕技術的進展，Tesla 除持續擴大AI基礎設施的投資外，還計劃在2025年底推出運算能力更強大的HW 5.0車載電腦(將被稱為「AI5」)，以支持更高級別的自動駕駛功能。

林芬卉認為，Tesla 開發的全自動輔助駕駛（Full Self-Driving；FSD）系統，有望增加 Tesla 汽車事業部軟體業務的營收，而 Tesla 的商業模式是透過提高 FSD 套件滲透率、授權 FSD 套件予其他車廠，以及推出自駕計程車（Robotaxi）服務等方式實現。其中，提高 FSD 套件滲透率被視為短期內最有效的策略，為此，Tesla 近期採取積極的降價策略，期望以更具吸引力的價格擴大用戶基礎，旨在為加速 FSD 套件的普及注入強心針。

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