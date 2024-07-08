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安克攻海外市場傳捷報 超音波智慧睡眠檢測銷美、韓

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
安克生醫超音波智慧睡眠檢測，出貨南韓與美國UOP。安克/提供
安克生醫超音波智慧睡眠檢測，出貨南韓與美國UOP。安克/提供

安克（4188）旗下免過夜的超音波智慧睡眠檢測系統，順利取得南韓認證並完成出貨，6月也完成美國太平洋大學（UOP）牙醫學院的出貨，挹注營收，較去年同期成長30％；這也是繼外銷至泰國之後，再次完成國際出貨。

據統計，南韓30-69歲的成年人口當中，約有815萬人患有睡眠呼吸中止症，當中超過300萬人為重症患者；然而，南韓同樣有「睡眠中心床位僧多粥少」問題，平均得排上超過6個月才能接受檢測。

過長的等候時間會降低檢測意願，安克表示，旗下的免過夜「超音波智慧睡眠檢測系統」，可以在清醒狀態下，評估睡眠呼吸中止症的罹病風險和嚴重程度。南韓每年約3萬名患者配戴陽壓呼吸器來進行治療，但人數可望隨著檢測量能提升而增加。

安克生醫總經理李伊俐表示，陽壓呼吸器是睡眠呼吸中止症最常見的治療方式之一，而安克生醫在南韓的獨家代理經銷商，同時也有代理陽壓呼吸器的業務，通路經驗豐富，對於當地業務的推廣深具信心。

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