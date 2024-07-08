新青安幫到誰？ 李同榮：三種人受益 年輕人深受其害
新青安房貸亂象頻傳，政府近期進行修正管制，但仍強調新青安是幫助年輕人買房的好政策。不過，房市專家李同榮表示，新青安有三種人受益，包括建商、售屋者 ，買來轉租的投資客。
但也有一種人深受其害，就是年輕人，沒買的，望屋興嘆，買的人則為了不到十萬元的補助，卻要多花50萬以上，吸收被拉高的房價，等於買或沒買屋的年輕人全部淪為受害者。
李同榮指出，新青安上路十個月以來，吸引近6萬戶以及4,000多億的貸款額度，核貸戶佔成屋總交易量達兩成之多，不只讓原本降溫的房市出現甩尾行情，也帶動成屋房價上漲約10%。
他表示，新青安房貸方案雖然立意是要幫忙年輕人買房，但推動至今，真正受益的有三種人：
一是建商，順利出清餘屋。
2022下半年到 2023前三季預售市場一共累積將近十萬戶以上的餘屋，無論完工與否，都在近一年當中，趁著房市甩尾行情而順利出脫，建商利用新案促銷低自備款拉高行情，同時也順勢掩護舊案餘屋在比價優勢中出清。
二是售屋者，一年內多賺10%增值價差。
近一年房價甩尾行情中，房價漲幅達10%之多，換句話說，晚賣一年的售屋者多賺了百分之十的超額利潤，在2021年房地合一2.0的重稅上路二年後出售的買方，須繳的35%稅金，大半已經由購屋者間接轉嫁買單。
第三種是轉租者，坐收補貼之利。
無論是否人頭戶，轉租者不但坐收貸款補助優惠，又可以5年寬限拉高槓桿，以租金繳息綽綽有餘，5年後獲利出脫還可避開房地合一2.0重稅，同時還可以公益房東之名免除囤房稅，再獲裝潢補助與所得稅減免，可謂一擧三得。
李同榮表示，新青安專案有如新青年安非他命，不自量力的年輕人貪圖5年寬限期甜頭，卻踏入可能成為房奴的惡夢。真正剛需自住的年輕人為了三年不到10萬元的利息補貼，卻被超漲10%的房價，狠狠的被迫多付出50萬以上的代價，以多付50萬卻換到低於10萬的補助，虧的還是真正自住剛需的年輕人。
至於暫時根本沒有能力購屋的年輕人而言，高漲的房價更是只能望屋興嘆。
李同榮表示，無論是自不量力投入新青安的年輕人，或是有能力投入新青安的剛需自住的年輕人，抑或是暫時沒能力購屋的年輕人，都成了新青安專案的受害人。
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