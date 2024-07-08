獲美國生物相似藥上市許可後 泰福再叩關第2張藥證
新藥公司泰福-KY今天發新聞稿宣布，繼取得全台第一張美國FDA核發的生物相似藥上市許可後，7月6日再向FDA遞送生物相似藥產品TX05藥證申覆資料。
泰福表示，第一個生物相似藥Nypozi今年初已在加拿大開賣，今年6月底取得美國FDA所核發的上市許可後，對於TX05取得第2張美國藥證更具信心。
泰福生技表示，TX05是自行研發的第2個生物相似藥，原廠參考藥物為Herceptin，主要適應症為乳癌、胃癌，三期臨床試驗解盲成功後，2021年8月向FDA提出藥證申請。
泰福於2022年8月收到FDA完全回覆信函CRL後，與FDA多次溝通並補充相關數據，近期再向FDA遞送藥證申覆資料。
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