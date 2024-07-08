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北美AM件拉貨強 東陽第2季營收61億站同期新高

中央社／ 台北8日電

車用零配件廠東陽今天公布前6月自結合併營收新台幣123.6億元，創同期新高；其中，第2季營收61.86億元，同創同期新高，主要受惠北美AM件拉貨力道強勁。

東陽自結6月營收19.33億元，月減9.91%，較去年同期微增0.36%，是2023年8月以來單月次低。市場人士表示，主要是海運缺艙缺櫃部分影響客戶出貨，此外，車廠逐步進入暑休淡季。

東陽自結第2季營收61.86億元，較第1季微增，為同期新高，主要受惠北美市場售後件（AM）拉貨力道強勁，也帶動東陽今年上半年累計營收達123.6億元，較去年同期成長10.86%，創同期新高。

東陽AM事業6月營收13.58億元，累計前6月營收91.81億元，較去年同期成長13%，創同期新高。東陽原廠委託製造（OEM）事業6月營收5.75億元，較去年同期成長10%，累計上半年OEM營收31.79億元，較去年同期成長5%，均創6年來同期新高。

展望下半年，東陽指出，近期仍受海運缺艙缺櫃及運費高漲等因素影響，部分客戶出貨遞延，但訂單熱度不減，東陽持續提高產品競爭力，滿足下半年客戶需求。

東陽下半年持續購地擴廠、提升產能，預估今年資本支出42億元，其中設備廠房模具等支出32億元，土地支出約10億元。

在電動車布局，市場評估今年電動車配件占東陽OEM業績比重可提升超過15%，2025年東陽電動車零配件占OEM業績比重上看25%。展望今年，市場評估東陽今年集團業績目標年成長6%至8%。

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