保瑞獲亞洲最指標性人力資源雜誌《HR Asia》雙獎肯定

保瑞（6472）8日宣布，亞洲區最具指標性的人力資源雜誌《HR Asia》近日公布2024年「亞洲最佳企業雇主獎」，保瑞藥業從近370家參選企業中脫穎而出，不僅第二度榮獲「年度最佳企業雇主獎」，今年更獲頒「最佳雇主關懷獎」，為本次頒獎典禮中表現最為亮眼的公司之一。

保瑞藥業表示，《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太區規模最大的雇主品牌獎項，自2013年首次在馬來西亞舉辦後，已成為亞太地區人力資源領域的年度盛會，在台灣地區則邁入了第七個年頭。今年共吸引了368家企業參與角逐提名，不僅創下歷史新高，更再次彰顯企業對於幸福職場的重視逐漸增加。

保瑞集團董事長盛保熙表示，員工一直是他最重視，也是能夠帶領整個保瑞集團持續進步成長最重要的資產！非常開心今年保瑞能一舉獲得最佳企業雇主獎及最佳雇主關懷獎雙料肯定。

盛保熙表示，由於這個獎項的評選機制90%是由公司內部員工以不具名方式評比，評比內容包含企業核心文化、自身工作感受、團隊思考與行動等三大主軸，而保瑞在各個面向的評比指標都比市場平均高出超過20%，所以這個獎項不僅是主辦單位對保瑞集團的支持，更是全體員工對於保瑞家族的肯定與向心力的凝聚。

他表示，這項成就在保瑞集團近年持續併購、員工人數持續壯大的過程中尤其不易，非常感謝保瑞全體員工一路以上所付出的貢獻以及對公司核心價值的實踐。保瑞也將持續打造多元包容及平等透明的工作環境，提供全體員工能夠發揮所長、持續挑戰的國際舞台，讓員工和公司一起成長。

保瑞集團目前在全球約有1,900名員工，台灣與海外人數佔比各半，員工男女比重也約為1:1，其中，管理階層女性主管比例為50.57%，在在顯示保瑞對於保障兩性平等的工作權以及創造不同性別有相同競逐、發展機會；同時也透過多方延攬國際人才，以及集團內跨單位、跨公司甚至於跨國的歷練、在職專業課程訓練等，不僅加速集團國際佈局發展，更能提供員工更多國際性的歷練與經驗，與集團一同躍上全球市場。

此外，在員工關懷方面，除了每季由集團董事長親自主持員工大會，與集團內各子公司所有員工直接溝通外，每年的員工家庭日也讓員工家屬能夠親自參與並了解保瑞家庭重視的核心價值與企業文化，不僅大幅提高員工的凝聚力，讓公司持續投資的優秀人才能安心地在公司發揮所長，也大幅降低了人才流動的風險。例如：台灣地區同仁育嬰假後復職率超過六成，而回任後留任超過一年之留任率近九成，亦展現了保瑞集團關懷同仁、致力為員工創造良好工作環境的成果。

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