印度台商總會會所揭牌 開放外地台商短期住宿

印度台商總會暨德里商會會所今天揭牌，未來在德里的台商可有固定活動場所，外地台商前來也可支付低廉的清潔費短期住宿。

印度台商總會暨德里台商會會所位在德里市中心，鄰近中央政府區及使館區及新興的衛星城市古爾岡（Gurgaon）、諾伊達（Noida），距駐印度代表處和德里機場各只有5公里和10公里，經商洽公都很方便。

此前在德里的台商並沒有固定的活動會所。

駐印度代表葛葆萱致詞時說，每隔一段時間就可看見印度台商總會在業務上有所進展，對此感到欣慰，除祝賀印度台商總會的會務蒸蒸日上之外，也期盼在印度的台商能團結合作，對外展現實力。

印度台商總會總會長、同時也是德里台灣商會會長何俊炘說，新會所屬於大家，今後有任何活動、聚會、會務討論都可以在這裡舉行，也可以用來接待新朋友，歡迎提供意見，充分利用會所。

何俊炘告訴中央社記者，會所有4個房間，可用來接待前來德里旅行的台商或是合作團體的賓客，每天的清潔費只需1500盧比（約新台幣582元），但由於空間有限，暫時只開放給各台灣商會的幹部預訂。

德里台灣商會榮譽會長陳寶東說，會所門牌為147，這在司諾克撞球是「滿分桿」，帶來好兆頭，加上是遙對喜馬拉雅山，氣場佳，歡迎台商多多利用。

目前全印度共有德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、班加羅爾（Bangalore）以及清奈（Chennai）等4個台灣商會，都已各有固定會所。

印度台商總會是於今年4月22日成立，由德里、班加羅爾以及清奈3城的台灣商會組成，3個商會的成員約200人，成立1個多月後即舉辦了首屆印度台商總會高爾夫球邀請賽。

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