創新論壇17日登場／遠傳總座井琪：生成式AI 加速雙軸轉型

遠傳（4904）電信近年透過「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」布局智慧解決方案，總經理井琪表示，從「大人物」出發，打造綠色資通訊解決方案，以生成式AI加速數位、淨零雙軸轉型。

她強調，遠傳已建構智慧能源管理系統，綠電自建、代建及碳盤查等解決方案，更透過AI打擊詐騙，投入5G遠距醫療，未來將持續以科技，發揮ESG影響力。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

井琪將於論壇當天以「遠傳大人物的ESG趨勢洞察」為主題發表演講，分享遠傳近年洞察ESG趨勢與痛點，結合遠傳核心專業及大人物等技術，以科技加速促進ESG。

遠傳五年前由董事長徐旭東主導，在內部成立轉型辦公室，並邀來井琪擔任首席轉型長，開始以「大人物」技術為基礎，建構消費者數位服務及綠色資通訊解決方案，除讓遠傳轉型為科技服務公司，更奠定在ESG浪潮下，以生成式AI加速數位、淨零雙軸轉型的基礎。

井琪認為，面對ESG趨勢，大部分企業都在想怎麼減碳，從使用再生能源及節能減碳兩個方法下手，遠傳五年前布局的智慧城市、智慧遠距醫療、智慧能源管理系統（EMS）、CAT物聯網平台等智慧解決方案，恰好與ESG趨勢息息相關。

就科技賦能環境保護部分來看，井琪觀察，企業痛點包含節能減碳、使用再生能源，還要進行碳盤查，遠傳也建構整體解決方案。

井琪分享，遠傳智慧能源管理系統打入「班班有冷氣」、智慧路燈，智慧零售及中小企業等領域，旗下旭天能源具備自建及代建綠電能力，遠傳更成為唯一與台電合作微電網的業者，同時協助港務公司建置能源管理系統、太陽能微電網及儲能，並與台電做介接，未來台電更可望循此機制，串接起民間微電網。

而要達到淨零碳排碳目標，碳盤查是基本功，但各個國際平台規範相當複雜，更是企業頭痛關鍵。井琪指出，遠傳攜手微軟永續雲，打造接軌國際的碳盤查管理系統，提供大企業客戶使用，此外，攜手新創業者永訊智庫，從知識管理的概念加上生成式AI，打造中小企業碳管理平台，協助中小企業解決碳盤查及能源管理議題。

另一方面，遠傳也透過科技達到社會關懷與共好，包含AI打擊詐騙，以AI預測詐騙自動監測系統，2020年上線以來成功攔阻224萬筆詐騙簡訊；5G遠距診療更是從偏鄉延伸到急救方案。

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