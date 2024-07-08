亞洲最佳雇主獎／亞泥績優 勇奪四大獎項

亞洲水泥（1102）在5日頒發的HR Asia亞洲最佳雇主獎中，再次展現出色成績，榮獲「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」、「HR Asia多元、平等和包容獎」、「HR Asia雇主關懷獎」及「HR Asia職場永續獎」等四大獎項。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥連續四年獲獎，且連續兩年拿下四座大獎，顯示亞泥在推動多元、平等與包容，以及對員工關懷和職場永續發展的承諾受到評審認同。未來，亞泥將持續建構積極、靈活和友善的職場環境，讓所有同仁能充分發揮潛能，共同迎接AI人工智慧新時代的挑戰。

HR Asia亞洲最佳企業雇主獎是亞太區人力資源管理領域，最具權威性的獎項之一，由知名人力資源雜誌《HR Asia》所舉辦。

亞泥致力於塑造開放和包容的工作環境，不因種族、階級、語言、宗教或國籍而有差別待遇。例如，原住民族群在台灣僅占總人口的2.5%，但在亞泥卻占全體員工的20%，充分展現了亞泥對職場平權的重視。

亞泥深知員工是公司最重要的資產，致力於提供幸福、健康及安全的工作環境。公司的薪酬福利領先同業，包括高起薪和完整的晉升制度，同時設立各類獎金，獎勵員工的優異表現和節能貢獻。在福利方面，亞泥通盤考量同仁日常需求，設置子女出生和教育獎助學金，並已實施「員工信託持股」達26年。

亞泥還提供其他傷病保險、員工協助方案、旅遊補助、急難救助及各類社團贊助等福利，以「投資員工健康，就是企業最大獲利」為理念，積極推動多項關懷措施，幫助員工在工作與生活之間取得平衡。

亞泥從環境、社會及公司治理三個方面全面實踐永續經營，致力於減碳和循環經濟的推動，成為全球水泥業界的永續先鋒。公司每年發布永續報告，詳細揭露各項永續績效和成果，展現對社會和環境的責任承諾。

亞泥關注DEI多元共融，重視平等、多元與共融，不遺漏任何一名員工，並將員工眷屬視為亞泥大家庭的一份子。

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