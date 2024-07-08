鋼筋市況低迷 豐興限量接單先冷後熱
鋼筋市況低迷的氛圍下，喜傳豐興（2015）上周接單勇冠全台，單周進單1.5萬公噸，另部分鋼廠業績掛蛋積極突圍中。由於豐興在市場位階高，長期坐擁訂價權，短期銷售情況穩定，加上大陸進口小鋼胚半成品上漲，都有利鋼筋價格抗跌。
上市鋼廠主管指出，豐興鋼筋連續四周平盤，上周以每公噸1.85萬元限量接單，買家反應「先冷後熱、倒吃甘蔗」，最終結算單周接單量上達1.5萬公噸，豐興鋼筋業績是全台鋼廠第一。根據商情顯示，傳出不少鋼筋廠上周連一支鋼筋都沒賣掉，更凸顯豐興長期經營通路的優勢。
豐興表示，鋼材銷售起起伏伏，會依廢鋼原料、小鋼胚半成品以及市場行情等因素，針對鋼筋、型鋼、特殊鋼等產品組合做靈活調整，創造最大收益。
小鋼胚半成品是關鍵之一，近期中國大陸鋼筋期現貨與現貨價格連續上漲，期貨鋼筋價格落在每公噸在人民幣3,616元、現貨全國均價3,674元，鋼筋提漲推動唐山小鋼胚走高，四天內累漲人民幣70元至3,370元，連帶大陸對台小鋼胚報價提漲5至10美元，每公噸向CFR500美元靠攏。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市熱這產品「斯人獨憔悴」台大旁社區慘賠1854萬
▪ 兩年來堅持1動作！浴室亮到發光 網激推：連窗戶都沒水漬
▪ 北市蛋黃區驚見爛尾樓？ 拆一半停逾半年 居民憂又掉石塊
▪ 什麼家具最能代表客廳？他點名沙發 網曝1物品才是靈魂
▪ 法拍屋想撿便宜？達人提點3心法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言