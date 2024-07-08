鋼筋市況低迷 豐興限量接單先冷後熱

鋼筋市況低迷的氛圍下，喜傳豐興（2015）上周接單勇冠全台，單周進單1.5萬公噸，另部分鋼廠業績掛蛋積極突圍中。由於豐興在市場位階高，長期坐擁訂價權，短期銷售情況穩定，加上大陸進口小鋼胚半成品上漲，都有利鋼筋價格抗跌。

上市鋼廠主管指出，豐興鋼筋連續四周平盤，上周以每公噸1.85萬元限量接單，買家反應「先冷後熱、倒吃甘蔗」，最終結算單周接單量上達1.5萬公噸，豐興鋼筋業績是全台鋼廠第一。根據商情顯示，傳出不少鋼筋廠上周連一支鋼筋都沒賣掉，更凸顯豐興長期經營通路的優勢。

豐興表示，鋼材銷售起起伏伏，會依廢鋼原料、小鋼胚半成品以及市場行情等因素，針對鋼筋、型鋼、特殊鋼等產品組合做靈活調整，創造最大收益。

小鋼胚半成品是關鍵之一，近期中國大陸鋼筋期現貨與現貨價格連續上漲，期貨鋼筋價格落在每公噸在人民幣3,616元、現貨全國均價3,674元，鋼筋提漲推動唐山小鋼胚走高，四天內累漲人民幣70元至3,370元，連帶大陸對台小鋼胚報價提漲5至10美元，每公噸向CFR500美元靠攏。

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