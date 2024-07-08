兩檔小鑽石基金募資中

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

鑽石（6901）生技投資公司是國內第一檔掛牌上市的永續型創投公司，目前管理著15家被投資生技公司。

此外，鑽石投資正在募資兩檔小鑽石基金，分別是「鑽石一號投資」及「鑽石高新投資」，未來將重押投資細胞治療與新藥全球商化。

鑽石投資董事長路孔明表示，鑽石投資投資的15家公司中，有兩家公司今年將有新進度，一是永笙細胞公司，目標今年底前申請上市創新板；另一家是合一生技，依照政府規定，鑽石投資今年底前需將對合一的持股全部釋出，公司目前正在尋找策略型投資夥伴。

鑽石投資的15家被投資公司中，另外還包括兩檔正在募資的小鑽石基金，路孔明表示，「鑽石一號投資」鎖定的投資標的是已進入市場商化階段之投資標的；「鑽石高新投資」則鎖定正在發展階段中、後期的生技公司、技術或商業權利。

路孔明進一步說明，「鑽石一號投資」將聚焦投資新藥的全球商化，這是新藥研發的最後一哩路，很多藥廠研發10至15年，新藥雖然成功，但錢也燒光，沒有力量進行商化，只能做授權幫人作嫁；因此鑽石投資會強化在最後一哩路的商化，幫忙藥廠布建市場通路。另一家「鑽石高新投資」將重點投資於細胞治療公司。

募資 鑽石生技

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