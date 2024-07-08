鋼筋市況淡 電爐廠減產…威致、海光等價格有撐

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
鋼筋市況淡，電爐廠「避暑」減產。 （聯合報系資料庫）
鋼筋市況淡，電爐廠「避暑」減產。 （聯合報系資料庫）

鋼筋市況淡，電爐廠「避暑」減產。時序進到第3季，酷熱天候一天比一天加劇，尤其進到夏日限電期，各電爐煉鋼廠避開白天尖峰用電，多利用夜間的便宜電價生產，即日起到10月間啟動減產規劃，總體產能減量二至三成。

電爐煉鋼供給減少，牽動相關報價持穩，甚至可能向上，豐興（2015）、威致（2028）、海光（2038）、東鋼（2006）等上市電爐族群價格有撐，前景不看淡。

上市鋼廠主管表示，目前建築鋼材的需求端仍需突破，但生產端有多項利基堆疊，若鋼廠操作得宜，將可大賺管理財，有效挹注獲利。

主因在於進到夏季尖峰用電高價管制期，全案預估要推展到10月才會結束，用電大戶的電爐煉鋼廠站在最前線，全天用電分為尖峰、半尖峰及離峰等時段，在半尖峰及離峰時段生產可享電價優惠。

由於電爐煉鋼在尖、離峰時段單位用電成本差距可上達2,000元，占鋼筋價格的10%以上，因此各電爐廠多會配合離峰生產，排班由每天三班減為兩班、甚至有只做一班的現象。

法人表示，目前豐興單月煉鋼產能12萬公噸以上，東鋼鋼筋單月產出同樣可達12萬公噸，威致與海光單月產4萬公噸至6萬公噸，再加上協勝發、慶欣欣等，全台灣十餘家電爐廠若同時減產二至三成，市場供給大幅降低，對需求低迷的市況有緩解效果。

上市鋼廠主管分析，採用優惠措施或專案優惠等行銷手法的人為操作價格，不見得會成功，但是在減產的前提下，供給量變少價格支撐力道相對變強。

目前豐興、威致、海光等主力電爐鋼廠陸續降載減量後，有效紓解供給壓力，市場求偏弱的情況下，鋼筋行情明顯維穩，豐興鋼筋報價已經連續四周平盤，展現抗跌的態勢，如果沒有意外，今（8）日豐興開出新盤價再平盤的機會相當高，甚至不排除有上漲的可能，凸顯供給端減量的效果最大。

豐興高層說，表面上夏日限電期減產可以有效降低成本，但過程中還是要透過細膩的管理邏輯，「把毛巾擰了又擰、再擰一次」，方能將節能效益發揮到最大。

豐興 電價

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