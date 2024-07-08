鑽石生技 搭起歐洲投資橋梁…與法國創投基金簽MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
鑽石投資董事長路孔明。 聯合報系資料照
鑽石投資董事長路孔明。 聯合報系資料照

鑽石（6901）生技投資公司昨（7）日宣布，與法國生技創投基金AdBio Partners簽署投資合作意向書（MOU），分享投資高新技術生技項目，未來雙方將擴大並增加對歐洲與台灣兩地生技醫療產業的投資。

這是鑽石投資第二度啟動跨國生技投資合作的案例，此前，鑽石投資攜手對象是日本大和生技創投（DCI Partners）。

鑽石投資董事長路孔明表示，歐洲是全球第二大醫療市場，每年醫療支出合計約1.5兆歐元，占全球醫療市場近20%，鑽石投資透過與AdBio的策略聯盟，建立合作投資平台，協助雙方投資組合於歐洲、亞洲的營運布局，將台灣創新技術、產品帶進歐洲落地，也將歐洲的技術與公司與亞洲市場對接。

AdBio Partners董事長暨執行合夥人Alain Huriez表示，台灣在創新生物技術領域是一個快速增長且極具潛力的生態系統，與鑽石簽署此份合作備忘錄（MOU），將會促進台灣與歐洲生物技術公司更緊密的合作。

去年11月，鑽石投資也宣布與日本大和生技創投合作，雙方將建立跨境投資合作，透過彼此優勢，彼此相互投資台灣及日本兩國的生技新創技術，促成生技醫療旗艦型投資案。

鑽石投資此次合作的法國AdBio Partners生技創投基金，總部設於法國巴黎，由英國知名的安宏生技基金（Advent Life Science）分拆設立，主要投資於歐洲具市場潛力的早期新創生技公司，並與歐洲頂尖學研機構及其技轉中心如法國國家衛生暨醫學研究院（Inserm）等生技權威機構，建立長期且密切的合作關係。

AdBio Partners目前已有多項成功獲利出場的案例，最具指標的兩個成功案，包括研發眼部疾病基因治療藥物的GAMUT Cell Therapeutics公司，以及DNA合成技術公司SynHelix，兩公司分別於2021年、以及2022年相繼被SparingVision、Univercells收購。

鑽石投資與AdBio Partners結盟後，未來將分享投資案源，擴大並增加對歐洲與台灣生技醫療產業的投資領域及投資機會。

鑽石生技

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