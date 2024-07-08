永續金融暨氣候變遷論壇／能源轉型三路徑 成果豐
面對全球氣候挑戰，國泰金控秉持「永續金融說到做到」理念，承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，發揮氣候金融領航者職能，推動能源轉型三路徑「再生能源投融資、再生能源創新合作、核心職能創新服務」。
截至2023年底，集團再生能源使用量已達1,795萬度、投融資太陽能裝置容量1,504MW、低碳投融資金額共計3,305億元，展現帶領跨產業推動能源轉型與具體成果。
國泰金控旗下子公司致力推動淨零碳排、成績斐然。身為全台最大「綠房東」的國泰人壽，在全台50棟商辦大樓引進綠電，升級智慧綠房東，將以hub新型態辦公服務，攜手租戶共同邁向RE100；此外，烏日大樓領先業界取得全台第一棟國家級認證評定為「Net Zero」淨零建築，積極投資太陽能電廠及離岸風場等。
國泰世華銀行打造多元永續商品，2023年永續授信餘額已逾600億元，永續連結貸款已突破300億元；針對企業特性客製化議合策略；2030年永續授信目標將突破千億元，同時推出綠色房貸與綠色信貸、實施內部碳費制度與持續建置太陽能分行等。
國泰產險除持續提供綠色保險保障與損害防阻服務，業界首創獨家設計「可拆卸式太陽能模型」，於2023年2月取得新型專利；國泰證券發行全台首檔「陽光綠益債務型STO」，促進ESG創新募資管道，創新「普惠金融」服務；國泰投信獨創「Cathay QE議合量化指標制度」，力行零碳營運，總公司已100%綠電，旗下00878國泰永續高股息ETF指數篩選ESG表現良好的成分股，讓百萬股民也能參與責任投資。
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