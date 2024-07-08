永續金融暨氣候變遷論壇／推購電協議 面臨四挑戰

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

今年「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」論壇的上半場聚焦「永續金融」，世界氣候基金會（WCF）主席Jens Nielsen以掌握「全球氣候金融脈動」為題發表演講；證交所董事長林修銘以「迎接碳價時代，國際資本市場氣候行動」剖析趨勢。

臺北大學金融與合作經營學系教授黃啟瑞從學術角度，探討台灣永續金融發展現況與趨勢動向。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺則從會計實務的角度，談台灣企業接軌國際永續準則理事會（ISSB）應落實的相關財務揭露。

今年論壇特別舉辦「前進COP29，加速綠色金融布局淨零未來」綜合座談，由Jens Nielsen、經濟部能源署署長游振偉、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、國泰人壽總經理劉上旗進行重磅對談。

下半場論壇聚焦「能源轉型」，由國際氣候組織能源總監Sam Kimmins擔綱首位講者，剖析國際能源轉型脈動及台灣再生能源發展情勢，並提出台灣推動購電協議的四大挑戰。在「邁向淨零，能源轉型策略布局」綜合座談中，由台經院董事長吳中書、Sam Kimmins、台電董事長曾文生、中鋼代理董事長王錫欽、台達電永續長暨發言人周志宏與談，探討如何透過公私協作與淨零經濟布局；「淨零經濟下的產業轉型挑戰與契機」專題座談，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、臺大生物環境系統工程學系教授童慶斌、成信實業董事長陳鵬及華碩電腦永續長吳澤欣與談，分享產學界淨零經驗及產業如何因應淨零轉型的挑戰。

國泰人壽 布局 董事長

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