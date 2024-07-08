永續金融暨氣候變遷論壇／國泰：公私協作 帶產業淨零

國泰金控（2882）連續八年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，董事長蔡宏圖表示，國泰從2017年首度舉辦「氣候變遷圓桌論壇」起，每年都在思考如何發揮更大的影響力，八年來持續將國際重要趨勢，從氣候變遷到水資源、生物多樣性、自然資本等帶進論壇，期作為產官學對話的平台，促進各界交流。

蔡宏圖強調，「能源」跟「資金」是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力。賴總統日前也提出將成立「國家氣候變遷對策委員會」，也充分顯示出台灣政府對於氣候變遷所影響的因應措施非常重視，更提高層級到國家級委員會。身為永續金融先行者，國泰金控在永續金融、氣候行動上均受國內外肯定，我們會持續以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今年以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型，匯聚國內外產官學界重量級人士，為企業永續提出經營戰略與解方。

今年論壇由董事長蔡宏圖開場，金管會副主委陳彥良、經濟部常務次長連錦漳擔任致詞嘉賓；更遠渡邀請世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）主席Jens Nielsen、國際氣候組織（Climate Group）能源總監Sam Kimmins來台，發表今年在台首場演講。今年論壇參與人數創新高約4,800人、參與企業家數占82%台股市值、台灣54%碳排，顯示企業熱烈響應氣候議題。

經濟部常務次長連錦漳致詞時，也細數國泰金積極推動的永續措施，包括首家提供離岸風電融資、購買電證合一綠電的金融業、連續八年舉辦氣候論壇，更期待企業推ESG更淋漓盡致。金管會副主委陳彥良表示，綠色金融已進入綠色供應鏈金融，新加坡、香港沒有產業支撐，台灣利基是我們有產業，為產業而綠色金融，政府也核准保險業資金投資綠能電廠金額達到176.6億；永續相關債券發行有185檔及ESG相關基金46檔，在因應氣候變遷上，台灣有金融、有制度，就有可能彎道超車。

商品推薦