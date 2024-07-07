搶先巴黎奧運！「安聯小小世界盃」各強決戰台北

2024巴黎奧運足球賽即將於7月24日登場，長期支持足球運動的安聯人壽於6日舉辦「第十一屆安聯小小世界盃總決賽」，搶先開踢！呼應母公司安聯集團為奧運及帕運的全球合作夥伴，長期力挺台灣足球運動的安聯人壽，特別將今年賽事主題訂為「Fight For Glory！」激勵每位球員超越極限，並向奧運精神致敬，吸引台灣破千支球隊報名，創疫情後新高。經過7區激烈的預賽，最終共有35隊晉級總決賽，一戰高下，可以將專屬的冰淇淋金盃帶回家，賽事並由愛爾達體育台獨家轉播。安聯小小世界盃延續多年傳統，將從U15梯次中選拔3名足球小將，於9月代表台灣參加德國慕尼黑舉行的「安聯MoveNow足球小將夏令營」，享食宿全免外，另能接受歐洲專業教練的特訓，與來自全球各地的青少年交流。

在全球，安聯集團為奧運及帕運的全球合作夥伴；在台灣，安聯人壽冠名贊助的安聯小小世界盃也響應政府號召企業結合社會資源，由上而下推動、向下扎根與往上發展並進，長期推動足球發展不遺餘力！政府前瞻計畫預定 2020 年要有 6 支職業足球隊，配合政策及趨勢，安聯小小世界盃 2017 年開始銜接至 U15 層級，打造從 U6 開始，一直到 U8、U10、U12、U15 的完整比賽規模，成為國內比賽組別最完整、極具影響力的梯隊品牌。今年共有1,107隊報名，報名隊數再度破千，不僅為賽事史上第二多，更創疫情後新高。

今年適逢2024巴黎奧運，安聯小小世界盃主題「Fight for Glory！」也結合奧運元素，希望小球員們都能夠盡力展現自己，拿出最佳表現，致敬奧運精神與價值，鼓勵小朋友為榮耀而戰！此外，長期支持帕運選手、關懷身心障礙朋友的安聯人壽，今年特別在全國總決賽的第一天，邀請到身心障礙的朋友們，一起參與「身心障礙足球體驗活動」，到球場踢球，期許能以實際行動支持這群用堅持與毅力克服身障的運動員們，感受足球的魅力！

對於台灣足球運動發展的契機，安聯人壽也補充道，「從與德國拜仁慕尼黑球隊的合作經驗來看，足球選手的培養是要從小做起的，所以『安聯小小世界盃』開放報名的最小梯次為U6，經過十年耕耘，很高興看到報名隊伍數年年升高、參與球員破萬。安聯深信，只要把從事足球運動的人口基數拉高，就能增強台灣足球的實力！」安聯小小世界盃舉辦多年來已培育出不少優秀足球人才，如曾參加過2014慕尼黑、2016印尼峇里島夏令營的「高校怪物」吳彥澍，在2018年時，以高中生之姿入選了中華男足成人隊，近年來都是國家隊的一員，也是中華男足不可或缺的中場大將。

有鑑於此，今年安聯小小世界盃延續傳統送足球小將出國受訓，將會有3名U15小將獲選前往慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」，接受拜仁青訓隊教練的正統專業特訓、混合對抗賽較量球技、觀賞精采的主場球賽外，更有機會與拜仁慕尼黑世界級球星直接零距離接觸，如安聯集團新任品牌大使–德國拜仁慕尼黑球隊明星前鋒、英格蘭國家隊隊長哈利凱恩(Harry Kane)；他們將有機會進一步將「安聯小小世界盃」的舞台擴大至國際交流上，讓台灣前進世界級足球賽事不再是遙遠的夢想！

第十一屆「安聯小小世界盃總決賽」成功落幕，安聯人壽最後表示，「感謝來自體壇公務單位的指導，執行單位的籌備與協調，更感謝異業企業夥伴的合作與贊助。傳承過去十屆成功的經驗，展望未來，台灣安聯人壽除了期許『安聯小小世界盃』能夠成為小朋友享受踢球樂趣的平台，並且成為全台指標賽事之一，更希望透過企業的力量，號召更多國內企業與民眾重視台灣基層足球運動的發展，齊心協力提升台灣足球視野與培育新血，希望未來能在世界級賽場上看到台灣足球隊發光發熱。」

商品推薦