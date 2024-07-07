智慧經營／林奇葳打造幸福企業 職場顯學

「在缺工的時代，每個企業都應該更用心經營出屬於自己的幸福特色，『幸福企業』是未來的職場顯學，而且絕對會愈來愈重要」，1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳說的肯定，因為「這就是企業品牌形象」。

塑造企業品牌形象

林奇葳指出，除了實際物質上的優渥薪資、可觀年終、完善晉升制度外，如何讓員工感受到「被理解」和「被照顧」則是許多上班族在工作上更期待的精神層面幸福感，像是有企業提供托嬰照顧或幼兒園，提供早餐、午餐、下午茶在現在物價飛漲的年代，這也讓員工們很有感，「以1111人力銀行為例，不僅提供員工午餐，並允許員工在特殊情況下能夠帶孩子一起來上班，還提供緊急紓困方案，而且這些都已行之多年」。

林奇葳還提到，不少外商公司甚至提供「大暑」、「小暑」假，給假完全不手軟，重視員工工作和生活的平衡，也有企業提供優惠貸款，協助員工一圓買房夢。

林奇葳強調，只要經營者有心，一定可以覺察到員工的真正需求，並做到讓員工有感，進而黏住好員工。

此外，林奇葳提醒，企業要能夠吸引Z世代，能否提供精神層面幸福感，進而讓他們願意加入，貢獻自己的所長和能力，在大缺工時代下尤其關鍵。

而這當中包含這間企業對社會普羅大眾來說是一個很重要的資產，在市場上是被信賴的。例如，金融產業是否願意把效益獲利積極投入綠色商機，甚至包含時下正夯的替代性能源、氣候創新事業體、提倡永續金融幫助台灣2050淨零碳排，或者導入一些金融信託機制，這些都會讓員工覺得從事這份工作是有未來性，也會更認同企業和公司，且對身為當中的一份子感到與有榮焉，這些更是Z世代在意重視的幸福指標。

林奇葳指出，目前公司員工年齡層橫跨X、Y、Ｚ世代，她深深感受到不同世代有不一樣的思考邏輯，不同世代在意的層面也不相同，過去她下達策略，他們就會努力去完成，但現在你下達一個策略，得先思考該如何讓他們信服。

培養有效溝通能力

林奇葳形容，她的領導風格比較像是「指揮家」，因為指揮家一定要會樂器，你總不能只是揮揮手，什麼都不會，這要讓下面的人信服你是不可能的，你必須要有絕對的音感、敏銳度，還要有強大的氣場。

此外，林奇葳提到，思考如何把不同世代的人組織在一起，且有好的布局，讓每一個人都能發揮他的效用，這也是經營管理者很重要的環節。林奇葳以自身經驗分享，一個好的領導者，「溝通能力」是很重要的，而且這可以說是每一個人在職場上都需要具備的能力，因為你對上、對下都需要溝通。

但，如何有效溝通？且有溝又有通？林奇葳說，有些人講話就是很有信服力，當然這跟你是否努力累積養成專業能力也有關係，但有些人講話就是毫無重點，不知道在講什麼。不過，溝通技巧是需要時間累積養成的。

話鋒一轉，再談回幸福感，林奇葳特別提醒職場上每一個勤奮努力的大家，也要想辦法讓自己產生幸福感，要能夠自我覺察，試著在工作上找到自己的歸屬感、重要感、實現感。

林奇葳強調，唯有找到自己的價值感和成就感，你才有辦法開心工作，否則容易讓自己陷入漫無目的的辛苦，「這是可以靠自己摸索出來的，若能在工作上感受到滿滿的幸福感，就不會整天覺得自己像社畜了」。

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