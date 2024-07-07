經濟選書／創意募資平台 催動直接交易

和P2P借貸的原始模式一樣，Kickstarter使用以網際網路為基礎的平台來幫助人們籌措或給予資金。為了掌握群眾智慧，兩者同樣要求一項專案須達到最低支持門檻才能獲得資金。

然而，兩者間存在重大差異。P2P交易核心屬性是金融與義務：資金今天往一個方向流動，換取未來連本帶利回流的義務。正如早期貸款的表現所顯示的，大多數人並非深諳信用風險的專家。

相較之下，在Kickstarter上，創作者可給出一些好處換取支持，例如送出表演門票、即將投入生產的商品的早期模型或其他行頭，但不得承諾給予金錢回報。對貸款、股權和其他常見融資機制的明令禁止，改變了交易的本質，也改變了誰會參與進來，以及為什麼參與。人們支持Kickstarter上的商品不是為了發財，是因為他們認為某個發明家有個好點子，對他提供的東西感興趣，或者因為受到某個藝術項目的啟發。簡單地說，他們利用自身的更多條件，在提供資金之際，也提供了關於人們想要什麼，以及什麼能打動他們的資訊。

這決定了誰會透過Kickstarter籌措資金及為什麼這樣做。透過P2P融資的人只是想要一筆貸款，最好能得到比其他地方更優惠的條件；相反地，創意人士和創業家經常使用Kickstarter來測試他們的想法，並與他們希望對他們的想法或商品感興趣的人建立關係。

俄亥俄州的創作者鮑勃．法蘭茲認為，某種程度上，他在Kickstarter上的活動是在預售他的圖像小說，讓他在籌措落實創意所需的資金之外，還能衡量人們的興趣並建立客戶基礎。

正如所有平台，Kickstarter也是中間人，而它的成功大略可歸功幫助創作者與支持者建立20年前不可能建立的關係。

P2P和Kickstarter截然不同的命運提醒著我們，直接交易及朝這個方向轉變的好處，並不是在各種類型的背景下都有同樣的助益。偏直接與偏中介的交易模式之間的一項重大區別是，直接使人們更容易以多層面的樣貌來到談判桌前尋求多層面的交易，這正是Kickstarter的核心所在。出錢的人也透露出訊息，包括他們喜歡什麼、什麼令他們興奮、什麼令他們感到乏味，除了轉手的金額外，這些訊息也為創作者提供了價值。

（摘自《直接交易：中間人經濟的危機與永續消費生態系的崛起》，聯經出版）

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