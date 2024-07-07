美時製藥榮獲2024年度 HR Asia 三項大獎

美時化學製藥（1795）宣佈，榮獲2024年度 HR Asia 三項卓越獎項，表彰其在職場實踐和員工福祉方面的卓越成就。

美時說明該公司獲得的三大獎項，一是「2024年度 HR Asia 亞洲台灣最佳公司工作環境」：美時再次榮獲 HR Asia 頒發的備受尊崇的「亞洲最佳公司工作環境」獎項。這一榮譽突顯了美時在營造卓越工作環境方面的不懈努力，特徵包括高員工滿意度、豐富的成長機會和支持性的企業文化。

二是「2024年度多元化、公平與包容獎」：多元化、公平與包容獎表揚了美時在推動多元化和建立包容性工作文化方面的積極努力。通過接納來自世界各地的多樣化觀點和才華，美時不斷增強其組織的韌性和創新能力。

三是「2024年度最關懷公司獎」：美時對員工福祉和社區福利的奉獻得到了「最關懷公司獎」的認可。這一榮譽反映了美時的慈善舉措和強大的支持系統，優先考慮員工的全方位發展和福祉。

美時製藥總經理 Petar Vazharov 表示，很榮幸能從 HR Asia 獲得這些傑出的獎項，「在美時製藥，我們認為員工是我們最大的資產。這些獎項肯定了我們在創建包容、公平和支持性工作環境方面的努力，讓每位員工都能茁壯成長，並貢獻於我們全球提供負擔得起藥品的使命。」

近年來，美時製藥經歷了顯著的增長，從專注於傳統學名藥開發的本地製藥公司轉變為國際行業領導者。這一轉變得益於來自全球14個國家的多樣化員工隊伍，這些多樣化的背景為組織內部帶來了豐富的觀點和技能。

美時製藥致力於在員工中保持性別平等，各個層級的員工性別分佈均衡。這一承諾也延伸到領導崗位，男女高管比例為6:4，反映了在職業發展和領導力培養方面的平等機會。美時製藥將繼續致力於其在全球製藥行業的影響力，並維護最高標準的企業治理、可持續發展以及社會責任。

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