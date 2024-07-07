快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

房市熱這產品「斯人獨憔悴」台大旁社區慘賠1,854萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台大附近街景圖。圖／擷取自Google Maps
台大附近街景圖。圖／擷取自Google Maps

實價揭露，鄰近全台最高學府台灣大學的台北市豪宅「基泰台大」，今年5月，11樓戶以9,306萬元轉手，與前屋主2014年1億1,160萬元的取得價格相比，10年間價格不漲反跌，且帳面價值高達1,854萬元。

進一步觀察該社區的4筆轉手交易，全數以賠售收場，在近期房市表現熱絡的情況下，顯得「斯人獨憔悴」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年房市景氣雖亮眼，但買氣主要集中在總價較低的中小坪數產品，大坪數豪宅因10多年來始終受限貸令綑綁，價量表現相對低調。

加上2012~2014年間，正是上一波房市高點，當時入手豪宅的價碼不斐，後續卻碰上了市場修正，使得10多年前買進豪宅的買家，後續轉手獲利的空間遭到壓縮，甚至屢傳賠售案例。

除了取得成本高之外，該社區所在的羅斯福路，雖有鄰近台大及捷運站的優勢，但並非傳統認知的豪宅聚落，對層峰富豪的吸引力相對有限。

另外今年7月囤房稅2.0即將上路，持有眾多豪宅的大戶，稅負有感提升，對於手頭資產也有了「汰弱留強」的打算，因此非傳統豪宅區段的高總價物件，就有更高的機會以相對低價釋出到市場中。

房市 豪宅

延伸閱讀

高雄美術館豪宅袋屍案 凶嫌「關鍵1句話」母報案揭穿兒殺人

一日農夫遊程夯！高雄旗山糖廠社區 獲得第三屆金牌農村銀牌

助19個社區獲30個景觀設計獎 屏縣府推社區規劃師9年有成

屏東里港小村景觀蛻變獲建築園冶獎！村長讚社規師「神奇魔法棒」

相關新聞

房市熱這產品「斯人獨憔悴」台大旁社區慘賠1,854萬

實價揭露，鄰近全台最高學府台灣大學的台北市豪宅「基泰台大」，今年5月，11樓戶以9,306萬元轉手，與前屋主2014年1...

工商協進會訪日 借鏡AI從事建物管理與都市規劃經驗

工商協進會訪日，理事長吳東亮表示，日本許多企業結合產官學界，利用AI於建物管理與都市規劃，並在永續綠建築及智慧城市方面進...

獨家專訪》亞裔女性部長第一人！趙小蘭：願以「好女兒」留名於世——趙小蘭父女專訪QA

卸下公職的美國前部長趙小蘭，與創辦福茂集團的父親趙錫成回訪出生地台灣。在專訪中，父女細述兩代走來的辛苦及榮耀。在快速變動的世局中，哪些價值不會動搖？她對今日的年輕人又給出什麼建議？

生技大會前 產業捷報頻傳…藥華藥新品取得陸市場藥證

亞洲生技大會將在7月下旬登場，多檔生技股近期率先點燃海外利多題材，生技新藥股藥華藥5日宣布，新藥Ropeg獲中國國家藥品...

暑假旺季來臨…眼球概念夯 旺季添動能

生醫族群進入第3季銷售旺季，受惠暑假旺季來臨，眼球概念股成為市場銷售領頭羊，其餘保健品、製藥、CDMO等次族群第3季出貨...

產業追蹤／工研院拚創新 大秀 AI 實力

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）匯集歷屆最多CEO，掀起全球AI狂潮。為打造台灣AI智慧島，工研院也於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。