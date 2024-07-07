房市熱這產品「斯人獨憔悴」台大旁社區慘賠1,854萬
實價揭露，鄰近全台最高學府台灣大學的台北市豪宅「基泰台大」，今年5月，11樓戶以9,306萬元轉手，與前屋主2014年1億1,160萬元的取得價格相比，10年間價格不漲反跌，且帳面價值高達1,854萬元。
進一步觀察該社區的4筆轉手交易，全數以賠售收場，在近期房市表現熱絡的情況下，顯得「斯人獨憔悴」。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年房市景氣雖亮眼，但買氣主要集中在總價較低的中小坪數產品，大坪數豪宅因10多年來始終受限貸令綑綁，價量表現相對低調。
加上2012~2014年間，正是上一波房市高點，當時入手豪宅的價碼不斐，後續卻碰上了市場修正，使得10多年前買進豪宅的買家，後續轉手獲利的空間遭到壓縮，甚至屢傳賠售案例。
除了取得成本高之外，該社區所在的羅斯福路，雖有鄰近台大及捷運站的優勢，但並非傳統認知的豪宅聚落，對層峰富豪的吸引力相對有限。
另外今年7月囤房稅2.0即將上路，持有眾多豪宅的大戶，稅負有感提升，對於手頭資產也有了「汰弱留強」的打算，因此非傳統豪宅區段的高總價物件，就有更高的機會以相對低價釋出到市場中。
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