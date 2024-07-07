工商協進會訪日 借鏡AI從事建物管理與都市規劃經驗

工商協進會訪日，理事長吳東亮表示，日本許多企業結合產官學界，利用AI於建物管理與都市規劃，並在永續綠建築及智慧城市方面進行開創性實驗；而台灣與日本均係人口密集、自然條件類似且面臨人口老化問題，如何利用人工智慧串接數據資料，管理建築物並提供周邊相關服務，雙方有許多相互借鏡與合作的機會，以共同實踐未來永續目標。

工商協進會訪日期間除拜會大林組、鹿島建設、三井不動產、森大廈株式會社等主要大型建設集團，觀摩世界第一個高達11層之純木造耐火永續Port Plus大樓、Soft Bank 最新智慧管理建築、由產官學共同參與之防災綠色城市的綜合規劃的柏之葉智慧城以及大型造鎮麻布台之丘，並出席在日本經團連東京總部舉行之第13屆亞洲企業高峰會。

工商協進會表示，吳東亮在會中就台灣經濟回顧與展望發表演講，說明2024年以來，台灣經濟受惠於人工智慧科技應用需求強勁，高階晶片快速成長，出口動能轉強，加上民間消費成長力道持續擴張，2023年經濟成長率為1.3%，而今年第一季經濟成長率達6.5%，居東亞之首，而台灣製造業自2000年起，即在東南亞多國有大量投資；也有很多金融機構跟隨台商腳步在亞洲布局，這些投資合作對於亞洲各國經濟發展產生重大貢獻。

工商協進會也說，副理事長高國倫也就台灣邁向淨零碳排之努力與挑戰發表演講，分享台灣在淨零永續上的投入和經驗，並認為全球各國不同的減碳政策和技術門檻是企業減排過程中面臨的最主要挑戰，呼籲各企業通過全球合作來共同推動綠色轉型，共同努力實現碳中和之可持續發展的目標。

日本政府對此次高峰會高度重視，經濟產業大臣齋藤與首相岸田文雄也分別出席開、閉幕式；岸田首相並闡述為達到亞洲地區2050年碳中和目標，在促進亞洲地區的脫碳化的同時，並達成經濟增長和能源安全，在日本提出的AZEC （Asia Zero Emission Community 亞洲零排放經濟體）倡議下，未來10年將投入20兆日圓，與亞洲國家分享脫碳技術，幫助各國綠色轉型，日本和印尼正在合作於印尼設置脫碳中心，該中心將作為一個平台，促進亞洲地區的脫碳化技術和知識共享，並推動建立碳權交易規則，吸引外資投入脫碳市場，預計將帶來約150兆日圓商機。

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