美而快第2季營收優於第1季 力拚轉虧為盈重回成長軌道

美而快國際（5321）公布6月營收2.88億元，月減4.43%，與去年同期持平或微減0.42%；第2季合併營收8.74億元，較前一季成長21%，年減5%，受惠第2季UR Living複合商場開業2間，挹注營收貢獻，帶動電商業績同步揚升；上半年合併營收16億元，年減7.8%。

美而快表示，實體店陸續開出，預期第2季有望轉虧為盈，下半年重回成長軌道。

美而快拓展實體商場門市，年初包括台北信義 ATT 店、台中文心森林店，以及台北南西店等三間 UR Living 複合商場相繼開幕，每月合計穩定貢獻超過7,000萬元營收；5月中旬甫開幕的台北南西店受惠 OMO 商業模式效益以及中山商圈的人潮與時尚風氣，開幕繳出單月2,000萬元的銷售業績。

因開店造成營業費用與固定成本增加，租金及費用等費用先發出現，美而快去年第4季及今年第1季都出現虧損；隨著實體店陸續開出，挹注營收獲利，美而快第2季有望轉虧為盈。美而快去年第4季每股純損0.91元，今年第1季每股純損0.77元。

下半年因更多實體門市開幕，業績成長並可望挑戰新高，7月單月將有5間實體門市在台北及台中兩地開幕，包含4間 UR Living 複合商場，及一間網紅品牌 Chenn Chenn 的旗艦店，是 PAZZO 之後，第二個成立旗艦店的服飾品牌。4間即將開幕的 UR Living 複合商場，則是包括現有中山南西店周圍再開2間坪數較小店面，打造美而快的品牌聚落，預期在品牌聚集效益的加乘下，中山商圈的門市業績有望成長3-4成，另有 UR Living 台北光復店及台中大隆店，將於7月中下旬陸續開幕。

除了衝刺實體店門市數，美而快亦積極強化數據分析實力和電商平台的資源整合。美而快第2季營收季增表現亮眼，除2間實體門市開業帶進貢獻，OMO 效益也帶動電商業績同步揚升。

美而快看好暑假旺季以及海外遊客來台旅遊帶來的商機，預期整體營運表現將逐步回升。在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，持續加大力度拓展 UR Living 複合式實體商場門市數，預計下半年再開六間，全年實體店門市數量將達十間，營收占比有望提升至三成，

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