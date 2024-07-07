經部接手猴硐礦工文史館 打造國家級地質礦業文物館

經濟部接手經營猴硐礦工文史館，爭取首年新台幣682萬元經費，協助礦業文資數位化，並與原有老礦工導覽團隊合作，替礦業文化推廣注入新元素，未來將朝向成立國家級的公有地質礦業文物館目標邁進，並研議將礦業轉型和觀光納入礦業法。

由一群老礦工自發成立的猴硐礦工文史館於108年成立，不過因租約今年6月底到期，民間發起「許我一座公立礦工博物館」連署，獲得數千人支持，在跨部會協調後，由經濟部地質調查及礦業管理中心接手，更名為「地質與礦業文化推廣教室-猴硐展區」，攜手原本老礦工團隊，延續推廣礦業文化初衷。

經濟部地礦中心主任徐銘宏表示，作為礦業主管機關，地礦中心接續經營文史館最初的角色像是房東瑞三公司、以及老礦工團隊之間的協調者，之後也會繼續與老礦工組成的導覽團隊合作，同時加入logo設計、礦業文化數位化等新元素，近期已展開資料盤點、場域重新規劃等工作。

外界對於經濟部工作的想像可能與文史工作保存相距甚遠，徐銘宏說明，雖然經濟部主責礦場監督和檢查、政策擬定等，礦業文化推廣部分，現在以地質敏感區劃定變更及廢止辦法作為法源依據。根據規定，若有特殊地質意義、教學和科學研究價值等，可劃定為地質遺跡。

徐銘宏表示，礦工文史館本就位於地質遺跡的範圍，後續結合文化部的文化資產保存經驗和資源，推廣和策展礦業文化，也希望建立公部門推廣礦業文化的標竿案例，協助廢棄礦場轉型。

至於未來是否推動礦業法修法納入礦業轉型、觀光、土地二次利用和文化推廣等，徐銘宏表示，修法可以讓廢棄礦區轉型的方向更明確，另因土地議題可能涉及跨部會，有法源推動會更加順利，但由於礦業法修法去年才剛三讀通過，修法議題可能會再等2、3年後，依照實際案例的執行狀況研議。

徐銘宏表示，已經派員實地進駐，啟動整修部分空間工程，希望未來以數位化方式展示礦業文化，整合民間與官方的文史資料、礦業器具；整修期間仍會規劃部分區域供民眾參觀。

此外，地礦中心目前規劃導入「志工導覽制度」，由原本老礦工們及對礦業文化有興趣的文史工作者朋友來當導覽志工，同時也作為志工訓練的講師，希望藉由教育、訓練的方式，逐步將礦工文化歷史傳承下去。

徐銘宏進一步說，現在以猴硐為據點推廣礦業文化，規劃以3年時間累積量能，後續爭取更多資源、更有規模的方式，結合地礦中心的礦物、岩心等資源，成立國家級的地質礦業文物館。

徐銘宏表示，由公部門接手經營猴硐礦工文史館，不僅能呼應老礦工的訴求，保存延續礦業文史資產，未來當有更多礦場退場時，也可以此作為參考案例，發揚礦場文化價值、成功轉型。

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