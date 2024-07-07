高爾夫球桿頭市況勝去年 今年可望重回正成長軌道

台灣高爾夫球桿頭市占逾全球8成，在疫情期間快速成長後，2023年出現衰退。業者表示，今年可望轉為正成長，各家較去年成長幅度不一，大多可望較去年成長1成以上。

高爾夫球桿頭業者表示，疫情期間需要保持「安全社交距離」，打高爾夫球順勢成為熱門運動，2022年是出貨高峰；2023年疫情明顯趨緩後，球具市場需求下滑，不過因打球人口增加，銷量仍維持高檔。

高爾夫球桿頭廠復盛應用指出，2023年高爾夫球具市場雖然有庫存調整問題，較2022年衰退，但整體需求仍比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年明顯增加；2024年又比2023年增加10%以上，疫情期間至疫後，高爾夫球運動人口規模比疫情前至少增加2成以上。

大田精密表示，2023年較2022年衰退最主要的原因是受庫存壓力影響，目前庫存的去化已接近尾聲，客戶端的新產品開發陸續推出，期待下半年有新的氣象。

鉅明說明，從今年上半年產業訂單的狀況來看，今年高爾夫球桿頭市場表現可望優於去年，去年的庫存水位都消化差不多了，可望擺脫去年衰退局面。

鉅明指出，目前已看到第3季訂單，第4季旺季可望拓展明年第1季上市的新產品。高爾夫球市場仍以北美最大，其次為日本，東南亞近年快速成長，主因觀光客到當地球場打球，市場潛力雄厚。

在新廠及產能布局方面，大田考慮到美中貿易衝突升高，投資越南以回應服務客戶的需求與期望；大田越南廠規劃月產10萬支以上產能，目標2025年年中量產；江西廠的產能還需再與客戶協商，爭取更多訂單機會。

復盛應用則示，70%產能在越南、30%在中國，目前沒有擴充產能計畫。

鉅明指出，去年在越南買地蓋廠，規劃生產高爾夫球桿頭配件，預計今年第3季完工，第4季試產，明年第1季正式投產，初期產量不會太大。

明安國際表示，因應地緣政治變化，配合客戶需求，越南2廠去年第3季已投產，將來越南廠占比將逐步提升，甚至超過中國廠比重。預估2024年銷售高爾夫球桿頭與球具約1100萬至1200萬支，高爾夫球全年銷售數量約740萬打。

另外，明安建置越南3廠將替明揚代工，預計在今年第4季可小量生產高爾夫球，月產能可達20萬打，明年再逐步提升。

高爾夫球桿頭業者表示，2023年雖因客戶庫存調整而呈現出貨衰退，但打高爾夫球人口增加有利加速去化庫存；業者預期，2024年高爾夫球具市場可望較2023年成長，出現疫後首次恢復正成長表現。

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