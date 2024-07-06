號稱全台最大阿根廷烤肉餐酒館 在台中北屯盛大開幕
籌備許久，位於台中市北屯區號稱全台最大的阿根廷餐酒館「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」旗艦店今(6)日熱情開幕，為慶祝這美好的時刻，負責人馬仕文廣邀各方企業代表及親友前來參與開幕試營運晚宴，享受美食好酒及熱情的Tango音樂及舞蹈。
除此之外，Ayres Tango也邀請埔里知名品牌 「Feeling 18巧克力工房」進駐餐酒館內部，販售生巧克力、生吐司等品牌人氣商品。
Feeling 18董事長茆晉日牂長期投入公益活動不遺餘力，同時Ayres Tango負責人馬仕文亦時刻關懷社會，希望讓善循環，請好友們將欲贈送花籃賀禮的心意，轉換成餐券，並將餐券盈餘部分捐出做為公益使用。
試營運也邀請「Weeare馬禮遜美國學校公益社團」社長馬懷婷與其社員，以及台中市立台中特殊教育學校前來設攤，販售明信片及帆布包等商品，讓身心障礙新鮮人發揮平常在學校的練習成果，並向企業公司行號推薦及爭取工作機會，幫助孩子建立良好的職場自信與對社會善意的回應。
馬仕文表示，阿根廷人生性浪漫，熱愛探戈舞蹈及足球等各種休閒運動，並與家庭好友關係緊密，時常一同觀看比賽並舉辦派對聚會，家家戶戶基本都有烤爐，在料理中常見牛肉、葡萄酒、瑪黛茶等。
Ayres Tango將阿根廷烤肉及南美洲獨特的人文風情帶進台中，其中最特別的就是，沒有提前預訂吃不到，以慢火炭烤5小時耗時耗工的限量帶骨牛小排，與果木燻香一拍即合。
其油花豐富、外層焦香，內裡則肉嫩柔滑，以最熱情的阿根廷式碳烤技巧，完美保留肉汁，最後搭配紅酒享用，讓饕客彷彿在舌尖上跳起纏綿的Tango一般。
除此之外，Ayres Tango還有阿根廷的傳統餡餅、手工香腸、松露薯泥肉醬派、牧羊人塔可花等，並提供早午餐、下午茶、晚餐及微醺時光時段，可以說從早到晚都能夠為喜愛南美風味的饕客們供應美味佳餚。
馬仕文強調，Ayres Tango團隊將隨時以最真摯的心，迎接每一位顧客的到來，期待更多人可以前來享受屬於阿根廷烤肉的獨特魅力。
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