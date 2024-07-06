號稱全台最大阿根廷烤肉餐酒館 在台中北屯盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全台最大的阿根廷餐酒館「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」6日開幕。記者宋健生/攝影
全台最大的阿根廷餐酒館「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」6日開幕。記者宋健生/攝影

籌備許久，位於台中市北屯區號稱全台最大的阿根廷餐酒館「Ayres Tango阿根廷牛排餐酒館」旗艦店今(6)日熱情開幕，為慶祝這美好的時刻，負責人馬仕文廣邀各方企業代表及親友前來參與開幕試營運晚宴，享受美食好酒及熱情的Tango音樂及舞蹈。

除此之外，Ayres Tango也邀請埔里知名品牌 「Feeling 18巧克力工房」進駐餐酒館內部，販售生巧克力、生吐司等品牌人氣商品。

Feeling 18董事長茆晉日牂長期投入公益活動不遺餘力，同時Ayres Tango負責人馬仕文亦時刻關懷社會，希望讓善循環，請好友們將欲贈送花籃賀禮的心意，轉換成餐券，並將餐券盈餘部分捐出做為公益使用。

試營運也邀請「Weeare馬禮遜美國學校公益社團」社長馬懷婷與其社員，以及台中市立台中特殊教育學校前來設攤，販售明信片及帆布包等商品，讓身心障礙新鮮人發揮平常在學校的練習成果，並向企業公司行號推薦及爭取工作機會，幫助孩子建立良好的職場自信與對社會善意的回應。

馬仕文表示，阿根廷人生性浪漫，熱愛探戈舞蹈及足球等各種休閒運動，並與家庭好友關係緊密，時常一同觀看比賽並舉辦派對聚會，家家戶戶基本都有烤爐，在料理中常見牛肉、葡萄酒、瑪黛茶等。

Ayres Tango將阿根廷烤肉及南美洲獨特的人文風情帶進台中，其中最特別的就是，沒有提前預訂吃不到，以慢火炭烤5小時耗時耗工的限量帶骨牛小排，與果木燻香一拍即合。

其油花豐富、外層焦香，內裡則肉嫩柔滑，以最熱情的阿根廷式碳烤技巧，完美保留肉汁，最後搭配紅酒享用，讓饕客彷彿在舌尖上跳起纏綿的Tango一般。

除此之外，Ayres Tango還有阿根廷的傳統餡餅、手工香腸、松露薯泥肉醬派、牧羊人塔可花等，並提供早午餐、下午茶、晚餐及微醺時光時段，可以說從早到晚都能夠為喜愛南美風味的饕客們供應美味佳餚。

馬仕文強調，Ayres Tango團隊將隨時以最真摯的心，迎接每一位顧客的到來，期待更多人可以前來享受屬於阿根廷烤肉的獨特魅力。

《酒後不開車，安全有保障》

Ayres Tango邀請知名品牌 「Feeling 18巧克力工房」進駐餐酒館。記者宋健生/攝影
Ayres Tango邀請知名品牌 「Feeling 18巧克力工房」進駐餐酒館。記者宋健生/攝影
餐廳負責人馬仕文廣邀各方企業代表及親友前來參與開幕試營運晚宴。記者宋健生/攝影
餐廳負責人馬仕文廣邀各方企業代表及親友前來參與開幕試營運晚宴。記者宋健生/攝影
活動也邀請Weeare馬禮遜美國學校公益社團及市立台中特殊教育學校前來設攤。記者宋健生/攝影
活動也邀請Weeare馬禮遜美國學校公益社團及市立台中特殊教育學校前來設攤。記者宋健生/攝影

巧克力 烤肉 阿根廷

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