暑假旺季來臨…眼球概念夯 旺季添動能
生醫族群進入第3季銷售旺季，受惠暑假旺季來臨，眼球概念股成為市場銷售領頭羊，其餘保健品、製藥、CDMO等次族群第3季出貨量也開始增加，成為相關族群下半年業績成長新動能。
針對眼球概念股題材公司，暑假是學生視力矯正旺季，大學光（3218）積極拓展兩岸屈光雷射手術，亨泰光發展的角膜塑型片（OK鏡）也爭取擴大市場影響力；精華、視陽等隱形眼鏡公司透過明星代言新產品，寶島科推動旗下品牌擴點；晶碩的矽水膠日拋隱形眼鏡，今年第2季已取得日本透片證照，將在下半年開始出貨。
保健品方面，葡萄王在台灣的ODM及OEM新劑型、新產線陸續投產，帶動第3季訂單增加，包括軟膠囊、果凍膠及胃乳線都會自第3季開始出貨；子公司葡眾下半年會員業績衝刺氣勢如虹，上海葡萄王為整合通路，投資設立於香港「葡佰」公司，將台灣自有品牌透過跨境電商延伸至中國大陸。
美時血癌藥Lenalidomide，自今年第2季起美國銷售大幅成長，第3季將達到高峰；這項藥品去年已在日本取得藥證，南美洲巴西及亞洲菲律賓也同步上市。
台康生技今年CDMO業務穩定成長，汐止微生物廠因日本客戶藥品銷售太好，產能滿載，業績較上半年和去年都會成長。
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