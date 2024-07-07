生技大會前 產業捷報頻傳…藥華藥新品取得陸市場藥證

亞洲生技大會將在7月下旬登場，多檔生技股近期率先點燃海外利多題材，生技新藥股藥華藥（6446）5日宣布，新藥Ropeg獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥證，拿下美國之外全球第二大真性紅血球增多症（PV）市場。

藥華藥表示，中國大陸目前約有40萬名PV患者，藥華藥將先在大陸各大醫院進行Ropeg自費銷售，並洽談適合的銷售合作對象，推動Ropeg納入大陸醫療保險，這是繼美國之外，藥華藥在海外40多國中拿下的最大市場。

泰福-KY在7月1日宣布，首項生物相似藥TX01成功獲得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可；隔日的2日，國光生技子公司安特羅也宣布，腸病毒71型疫苗三期臨床試驗療效解盲達標，保護力高達99.12%。

泰福說明，TX01適應症為癌症化療引起的嗜中性白血球減少症，美國市場一年4.03億美元，泰福TX01拿到美國藥證，有助於泰福下一個更大的目標，乳癌生物相似藥TX05美國上市許可。

安特羅總經理張哲瑋表示，腸病毒71型疫苗去年就取得台灣藥證並開始銷售，仍在越南展開海外三期臨床試驗，目的是確認腸病毒疫苗保護力，解盲結果有助於安特羅腸病毒疫苗進軍越南等海外市場。

兩大外銷導向藥廠美時、保瑞更在6月傳出國際新布局，美時6月上旬宣布，將以15億元收購國際學名藥大廠梯瓦製藥（Teva pharmaceuticals）泰國子公司與其業務，今年第3季完成交割，將有助擴大美時東南亞市場布局，強大當地市場產品組合及通路優勢。

保瑞在6月20日宣布，以3,000萬美元（約新台幣9.7億元）收購美國Emergent BioSolutions藥廠旗下無菌製劑廠，成為保瑞今年第二度併購美國藥廠，完成後保瑞集團在北美擁有四座生產基地，加速朝全球前十大委託代工製造業務（CDMO）廠的目標邁進。

展望後市，台新藥的眼科術後消炎止痛藥APP13007，已透過保瑞進行產品充填及包裝，今年第3季起供貨至美國並開始上市銷售。

合一生技的糖尿病足潰瘍新藥Fespixon，也將在7月下旬向大陸提出醫保申請，目標今年通過大陸醫保給付許可，該項藥品繼成功打入新加坡後，也將自8月起開始出貨馬來西亞，擴大東協市場地位。

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