產業追蹤／智能化應用 多領域出擊

可撓型鈣鈦礦X光感測膜，實現更低劑量、快速顯影。

可撓型鈣鈦礦X光感測膜

工研院也和業界合作研發「可撓型鈣鈦礦X光感測膜」，能實現更低劑量、快速顯影，可彎曲的X光感測膜打破傳統X光感測膜硬梆梆的形象。工研院展出的「可撓型鈣鈦礦X光感測膜」，不僅具備50公分×50公分的超大尺寸，相較於現行的X光材料「碘化銫」，更提升15%的靈敏度，只需用更低劑量的X光，即可快速顯影，用在醫療檢測上相當具有優勢。

目前國際上雖然也有人投入研發鈣鈦礦這項材料，但仍無法製作出如此大的面積，工研院的這項創舉，歸功於開發出鈣鈦礦的關鍵配方與噴塗製程。過往碘化銫需要在高溫高壓的環境下才能製作，溫度高達千度以上，工研院費時長達三年，以獨家的鈣鈦礦配方搭配特殊製程，僅需常溫常壓就能操作，透過獨創的噴塗方式，提升大面積的均勻性，成功打造大尺寸鈣鈦礦X光感測膜。

由於靈敏度提升，不僅可用較低的X光劑量，減少人體吸收的輻射量，在拍攝時也不易有殘影，即使是會動的貓狗動物，也能順利顯影；相比傳統碘化銫不可彎曲，工研院將鈣鈦礦噴塗在可撓性基板上，後續搭配曲面感測器適合用於3D影像檢測，有助於增加乳房攝影判斷準確率。

除可用在醫療領域外，許多工業產品也都需要非破壞性的X光檢測，如電路板等，未來應用市場很大。目前這項技術已和X光平板感測器產業龍頭廠商睿生光電合作，並完成實廠驗證，未來將持續朝工業用非破壞性檢測進行開發。

AIoT非接觸式廣域生理感測

AIoT非接觸式廣域生理感測技術，切入寵物健康照護新藍海。工研院／提供

透過非接觸式的雷達感測技術，便能即時偵測寵物或嬰幼兒的呼吸、心跳，遠端掌握毛小孩和小小孩的生理狀況，讓父母更加安心，這是在經濟部產業技術司支持下，工研院所研發的「AIoT非接觸式廣域生理感測技術」，創新發想更連續二年榮獲美國消費電子展（CES）的創新獎殊榮。

這項技術具備非接觸式、即時感測、多元穿戴等三大特色，可廣泛適用從人類到寵物等多元對象。目前市場上的感測技術大多需要穿戴特定裝置，但毛小孩有毛髮，嬰幼兒又不適合黏貼，團隊透過非接觸式、低功率生理偵測雷達技術，連續監測生物的呼吸、心跳與活動力等生理資訊，只要一有起伏變動，訊號也會跟著改變並提供異常警示，藉此判別寵物和嬰幼兒的即時狀況，再透過無線傳輸的方式，將資訊即時傳送到手機或平板，即使父母不在身邊也能隨時掌握，未來也可延伸至熟齡照護市場。

團隊已將這項雷達感測技術開發成晶片模組，可整合至多元物件中，如毛小孩的項圈，嬰幼兒的衣著、睡墊、配件等，不只是在居家使用，未來也能擴大應用至動物醫院、月子中心、熟齡照護等機構中。

少子化、老年化、單身化趨勢下，不少人選擇飼養毛小孩，也讓寵物應用成為熱門商機。目前這項技術已累積授權近千萬，也成功開發出寵物項圈商品，並在2024年第123屆法國巴黎國際發明展上奪下金獎，開創寵物健康照護的國際藍海市場。

低碳智慧漁搜機隊系統

台灣遠洋漁業的漁撈實力排名全球第二，但目前全球遠洋漁業的漁場搜尋卻非常仰賴人眼辨識與經驗判斷。傳統遠洋漁業以直升機載著「瞭望手」飛上天空搜尋魚場，直升機雖然飛得遠，但最大缺點就是成本高，一年的租賃費用上看七、八十萬美元，加上面臨從業人員老化、缺工問題，漁業經驗難以傳承。

為此，在經濟部產業技術司的支持下，工研院開發出「低碳智慧漁搜機隊系統」，搭配金屬中心研發的VTOL無人機協助漁探，具備「一鍵部署自動巡航」、「無人機群管理系統」、「即時AI辨識魚群」、「自動返航動態降落」等四大特色。

第一，針對大面積巡查與電浮標定點搜尋模式，開發網格狀與廊道式二種自動航線規劃演算法，可一鍵控制飛機自動飛行。第二，可同時派遣四架無人機巡航，相較目前使用直升機僅能選定一處搜尋，更可掌握魚群資訊。

第三，系統整合電浮標、魚探機及海鳥雷達等魚汛資訊，並結合魚群熱點等大數據，以AI自動判別魚群位置，同時透過機上攝影機即時回傳影像，讓船隻盡速前往捕魚。最後，地面站可透過動態修正返航航線召回無人機，還能因應海浪起伏變化，讓無人機即時自動安全返航降落到漁船。相比直升機，無人機可大幅節省65％的成本，並提升三倍漁撈效率，目前已攜手穩發漁業、隆順漁業、豐國水產等三大業者進行實證，協助台灣遠洋漁業在海上搶得先機。

智慧座艙千里眼

工研院指出，AI影像辨識搭配車載通訊，等於是讓智慧座艙具備千里眼。汽車螢幕上不僅能看到前方畫面，還能穿透前車，看到前車視野。這不是幻想，這是工研院研發的「See-Through ADAS智慧座艙千里眼」，駕駛人彷彿有了一雙「透視眼」，能直接看到前車路況是否有突發狀況，路上所有障礙物全都無所遁形。

根據統計，超過一半的交通事故來自視線阻隔，其中又以前車視線阻隔占最大宗，如果駕駛的視野能穿越前車，事先看到前方狀況，就能大幅降低追撞事故。智慧座艙千里眼結合V2X（車聯網）車載通訊、影像辨識、影像縫合等技術，透過5.9 GHz V2X專用通訊頻段，於兩車之間互傳訊號，將前車ADAS影像回傳給後車，再透過車間影像即時縫合技術，將前後車影像進行縫合，呈現視覺透視效果，最後再將透視影像顯示在後車駕駛螢幕上。

當前方有突發狀況時，系統會自動讓螢幕上的前車變透明，讓駕駛看到更前面的行車影像，達到穿透前車的X光效果，幫助駕駛及早因應；平時則維持正常看出去的景象，避免對駕駛造成太多干擾。

這項技術同時結合AI影像加速技術，可減少50% GPU運算量與成本，協助業者以降階規格即可提供高階運算功能，有效提升產品性價比。由於需要兩車之間互傳影像，目前鎖定商用車隊進行概念驗證與產品開發，如物流車、貨車、國道客運、市區客運等，搶進未來全球車用安全市場。

工研院

工業技術研究院是國際級的應用研究機構，以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉為任務。工研院以整合跨域解方，加速產業前進動能，擘畫「2035技術策略與藍圖」為解決方案，用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，引領產業社會邁向美好未來。

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