產業追蹤／工研院拚創新 大秀 AI 實力

今年的台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）匯集歷屆最多CEO，掀起全球AI狂潮。為打造台灣AI智慧島，工研院也於「經濟部科技研發主題館」一口氣展出16項AI資通訊創新科技，聚焦展示AI、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續領域等技術產業化成果。

今年電腦展主題為「AI串聯、共創未來」，各界聚焦AI議題，很多科技巨頭來台發表演講。工研院院長劉文雄表示，大AI時代來臨，AI技術如何助力企業提升效率、創新產品和服務、實現數位轉型，成為重要的關鍵。工研院期望藉由此次展會扮演技術領域的橋梁，展現台灣AI資通訊跨域結合亮眼成果。

工研院資訊與通訊研究所副所長黃維中觀察，AI進展快速主要有三大原因，首先，「基本演算法的進步」，AI發展每個階段都有重要的里程碑，近年來深度學習有重大突破，能處理像是生成式AI更長的對話，並快速自然生成回應等。第二，「Big Data的發展與累積」，深度學習的能量來自於大量資料，過去累計的大數據資料，讓AI資料運算更容易。還有「ICT產業的發展」，無論是處理、儲存大量資料，要仰賴快速演進的裝置、設備，軟硬整合搭配才能設計出符合市場所需的解決方案。

AI進展快速三大原因

今年工研院展示許多AI創新科技，以及新世代通訊、沉浸現實、綠能永續等技術產業化成果，攜手產業共譜台灣資通訊新商機。如祈福點燈互動系統，打造3D數位顯示光明燈燈；一根2公尺高的LED圓柱，在展場閃耀光芒，仔細一看，螢幕畫面是一格格的「光明燈」。工研院研發「祈福點燈互動系統」，民眾在專屬的LINE官方帳號中，對著神明圖像輸入許願文字，就能遠距點亮虛擬光明燈，祈求心願成真。

這項3D互動顯示技術還可運用生成式AI，在30秒內將2D照片快速生成3D模型，工研院實現即時生成3D人物模型的可能性，搭配由Mini LED打造的半圓柱可撓曲顯示器，3D效果更加逼真。

為滿足新興市場5G升級、偏鄉、專網等全方位通訊，工研院展出「O-RAN全覆蓋戶外基地台技術」，包含地面基地台通訊系統，和衛星基地台通訊系統，全都符合3GPP和O-RAN標準規範，透過完備基地台解決方案，協助台灣站穩5G通訊根基，迎向未來6G先期市場。

工研院的地面戶外基地台主要有三大特色，一是具備高功率，可提供戶外更廣大覆蓋範圍；二是大容量，透過多天線傳輸Massive MIMO技術，可容納更多的使用者連線，每個用戶能享有不Lag的通訊品質；三是涵蓋低頻段與高頻段，除支援目前5G主流sub-6GHz頻段，也提前布局有更高傳輸速度的毫米波頻段，滿足不同通訊需求。

衛星基地台方面，最大特色就是可以手機直連衛星，提供遵循3GPP NTN開放式標準通訊系統，這對未來台灣投入開放架構衛星通訊產業是很好的機會。工研院也和聯發科技合作，完成全球首通NTN手機直連低軌衛星影音傳輸，達成覆蓋無死角之全域通訊新紀元。

目前這套技術在地面通訊部分已幫助明泰開發sub-6GHz高功率微基站、與光寶科合作大傳輸量的毫米波基站，以及與緯穎攜手打造O-RAN系統平台，打入歐美日國際專網市場；在低軌衛星通訊部分，協助聯發科取得5G NTN終端晶片全球技術領先地位。在產官學支持下，5G基地台系統技術也將一路進化到6G，為台灣未來搶攻先進的通訊技術打下扎實基礎。

O-RAN全覆蓋戶外基地台，sub-6、毫米波、低軌衛星皆可用。工研院／提供 楊宗穎

5G時代催生新的網路商機，其中5G專網市場正快速成長中。但從基站部署到流量品質維護，都要投入大量時間和人力資源，工研院開發全球第一套5G專網基站的網路管理系統「5G O-RAN管理暨感知解決方案」，搶先布局5G專網商機。

這套管理方案從前期建置時就能全面考量場域條件，如環境隔間、障礙物、訊號強弱等，提出最佳的基站部署建議，讓後期在連線品質維護上實現最大效益。還能實現高節能效益，可預測使用流量，減少耗電成本。

在前瞻的智慧化應用上，工研院新增融合感知功能，藉由通訊訊號變化，實現環境感測，進一步分析專網中使用者的動作姿態，就像是有眼睛的基地台，展現未來Pre-6G的應用情境。目前這項技術已和和碩、仁寶合作，也曾榮獲「愛迪生獎」最高榮譽金牌獎，以及全球百大科技研發獎肯定。

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