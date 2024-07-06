港區櫃場貨櫃車壅塞 高港務分公司多管齊下改善

高雄港櫃場貨車大排長龍，6月26日到7月1日出現貨櫃車司機交領櫃作業時間竟超過4小時。台灣港務公司高雄分公司今天說明相關原因，並採多管齊下改善。

由於貨櫃車司機透過社群反映高雄港交領櫃壅塞表達不滿，高雄港務分公司近期多次派員前往壅塞較嚴重的韓新遠洋（HMM)公司承租的「76至78號貨櫃碼頭」，以及媒體報導塞車情形的「65至66號貨櫃碼頭」實地了解。

高雄港務分公司今天新聞稿表示，經查主要因HMM正辦理76至78號貨櫃碼頭櫃場改建、機具汰換及作業新系統轉換，導致櫃場作業空間不足，且新系統上線初期出現問題，造成場內貨櫃車壅塞，同時場外排等進場交領櫃車輛較多。

另外，由於近期中美貿易戰增溫，中國大量提前出貨以避免高額關稅，再加上新加坡及東南亞主要港口受紅海事件塞港，部分航線轉靠高雄港，致使近來靠泊高雄港貨櫃船舶裝載貨櫃量明顯增加。以上因素雙重作用影響，造成高雄港部分碼頭區出現櫃場「場內壅塞，場外車流回堵」情形。

高雄港務分公司指出，除派員前往各櫃場閘口現場處理，也協請高雄港警留意場外停等車流是否回堵至鄰近港區管制站，機動採必要疏導措施；此外高雄港務分公司自營貨櫃碼頭（120至121號碼頭）可全力支援高雄港各櫃場業者，協助緩解壅塞情形。

高港指出，目前協請近期較容易造成場外貨櫃車排隊回堵，或場內交領櫃等待時間較長的港區櫃場業者，妥為調度安排作業人機資源，配合將船期分散；如有多艘船舶同時作業或卸轉櫃量較多的船班，預期出現交領櫃作業車流壅塞或場外停等車輛較多情形，可透過「港務168」車流動態預報系統，採分時分流進入港區因應。

另外因應港、市區交界主要道路（沿海二～三路接南星路到第6、7貨櫃中心）未來貨運車流繼續增加，高港補助高雄市政府新台幣19億元於中鋼路、沿海二、三路、南星路口路段闢建貨櫃車專用道，導入AI智慧號誌系統。

根據高港統計，目前沿海路與中林路以南16處路口均已設置智慧號控，今年更將協助將沿海路銜接國道1號的其餘10處路口納入智慧號控，期進一步疏緩港市界面主要道路貨運車流。此外，貨櫃車專用道工程將於今年9月至明年3月逐段完工啟用。

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