快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流標3次！環狀線板橋開發案有進度 建16層地標商辦大樓

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北環狀線板橋站捷運開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大樓，未來預計與國家兒童未來館有銜接。圖／報系資料照
新北環狀線板橋站捷運開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大樓，未來預計與國家兒童未來館有銜接。圖／報系資料照

新北環狀線板橋站捷運開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大樓，但卻流標3次，上月28日再公告徵求投資人，預計9月6日再開第4次標，順利簽約後，可於2026年開工興建。據悉，目前已有潛在廠商，成功機率較大。

板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐，且採鋼骨結構興建，目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通，並預留與國家兒童未來館連接，要為地方創造多元就業機會。

捷運局表示，因為流標3次，近年積極訪商，說明開發條件、基地優勢及發展願景，目前已有潛在廠商將會來投標，預計9月6日再開第4次標，希望可以按照期程規畫。

市議員林國春表示，該捷開案原本規畫是1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，如今有調整，但其中空間應要規畫為青創基地，讓更多青年人進入，成為新北市的活力，應將具有前瞻性的新創產業引入其中，成為板橋新亮點。

市議員黃淑君認為，板橋站捷運開發案地點精華，市府在聯合開發的過程如何主張市民福利被高度重視，市府應積極落實建設公益性，在簽約文書中應嚴格載明開發商回饋事項，確保未來履約過程避免太多爭議，或圖利財團的狀況發生。

板橋站捷運開發案目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通，並預留與國家兒童未來館連接。圖／新北捷運局提供
板橋站捷運開發案目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通，並預留與國家兒童未來館連接。圖／新北捷運局提供
板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐。圖／新北捷運局提供
板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐。圖／新北捷運局提供

捷運

延伸閱讀

新北私立納骨塔啟用數量取消上限 議員齊反對

未經鑑定難強制安置 男4度走失 議員疾呼應建立機制

淡水第一公墓舊塔明年拆 「新塔骨灰櫃滿」將再建塔

板橋黃石市場BOT年底將完工 公托、青創空間消失？

相關新聞

新青安有多熱？這裡一半人用它買房 估價師：助漲元凶

新青安房貸亂象頻傳，行政院近日推出防弊措施，包括限貸一次、嚴查人頭戶、買後轉租等。到底新青安有多熱？大台中不動產資訊平台...

流標3次！環狀線板橋開發案有進度 建16層地標商辦大樓

新北環狀線板橋站捷運開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大...

國民行車紀錄器、延長線市占王 大通56年「失戀不回頭」搶市學

一技在手一生不愁，企業也相同，打深一口井就能成王不敗，但萬一有天市場不在了呢？今天要講的故事恰好相反，就是一家不斷換產品追求新利基市場的公司。

揹房貸被減薪…中金女員工、證券分析師走上絕路 謝金河：中國內捲正襲向金融業

一個中金美女員工之死：內捲襲向金融業...

兩天買一次、消費高國人近兩倍！全家一塊墊板攻77萬移工口袋

一個週日的上午，全家總經理薛東都親自帶著十五位員工，和三十位印尼籍移工相約吃飯、深度交流。

爭取通路商信心、進軍東南亞 機車大廠光陽第三代柯勝峯贏家策略曝光

國內機車大廠光陽工業，意外丟失蟬聯22年的油車冠軍寶座，加上電車仍舊排名老二，未來的每一步都備受市場關注，更考驗著董事長柯勝峯的智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。