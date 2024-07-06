流標3次！環狀線板橋開發案有進度 建16層地標商辦大樓

新北環狀線板橋站捷運開發案位於四鐵共構的交通樞紐位置，可興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪捷運開發大樓，但卻流標3次，上月28日再公告徵求投資人，預計9月6日再開第4次標，順利簽約後，可於2026年開工興建。據悉，目前已有潛在廠商，成功機率較大。

板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐，且採鋼骨結構興建，目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通，並預留與國家兒童未來館連接，要為地方創造多元就業機會。

捷運局表示，因為流標3次，近年積極訪商，說明開發條件、基地優勢及發展願景，目前已有潛在廠商將會來投標，預計9月6日再開第4次標，希望可以按照期程規畫。

市議員林國春表示，該捷開案原本規畫是1、2樓為商業空間、4到8樓為辦公室，總計約6100坪商業及辦公空間，如今有調整，但其中空間應要規畫為青創基地，讓更多青年人進入，成為新北市的活力，應將具有前瞻性的新創產業引入其中，成為板橋新亮點。

市議員黃淑君認為，板橋站捷運開發案地點精華，市府在聯合開發的過程如何主張市民福利被高度重視，市府應積極落實建設公益性，在簽約文書中應嚴格載明開發商回饋事項，確保未來履約過程避免太多爭議，或圖利財團的狀況發生。 板橋站捷運開發案目前規畫1樓至5樓為捷運出入口及新北板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通，並預留與國家兒童未來館連接。圖／新北捷運局提供 板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層的捷運開發大樓，將提供商場、旅館及企業總部等進駐。圖／新北捷運局提供

商品推薦