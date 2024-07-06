工總接軌AI 邀黃仁勳出席大會

中華民國全國工業總會理監事聯席會議昨天首次移師高雄，工總理事長潘俊榮透露，近期曾與輝達（ＮＶＩＤＩＡ）執行長黃仁勳接觸邀約出席工總十月舉辦的經營者大會，工總旗下共有十大產業準備轉型，期待能與ＡＩ接軌合作。

工總昨在高雄召開第十三屆第二次會議，市長陳其邁表示，市府全力推動數位轉型、淨零轉型，強化招商條件，全力服務所有投資廠商，期待推動亞灣二點○計畫後，更多企業總部或系統廠能夠進駐。

潘俊榮說，自己從小就在高雄就學，現在大家都看好高雄，台積電已到高雄投資；他還透露先前工總曾和黃仁勳接觸，過程中，工總成員建議輝達將營運中心設在高雄，目前工總持續與輝達密切接觸。他說，高雄軟硬體都準備好了。先前跟黃仁勳談到高雄時，看得出他（黃仁勳）認可高雄。

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