17項新創技術特展…工研院51周年慶 布局下世代產業

工研院昨舉辦五十一周年院慶特展，展示十七項新創技術。經濟部政務次長何晉滄、聯華電子榮譽副董事長宣明智等多家科技產業高層，均到場參與盛會。何晉滄期許工研院善用台灣半導體、ＡＩ科技等發展趨勢，以創新科技協助產業立足台灣、布局全球、行銷世界，為台灣經濟締造新格局。

工研院特展多元，有前瞻半導體技術、5Ｇ通訊從材料到布局6Ｇ感知、守護能資源產業、無人機ＡＩ多元應用、健康台灣成功老化、台灣氫應用發展基地等跨域研發成果。

工研院表示，開創國內創新記憶體自主研發的「先進ＭＲＡＭ晶片技術與驗證平台」、年減碳五萬噸以上的「鍍鋅鋼構無毒高耐久腐蝕塗裝技術」、為急性和慢性病患帶來一線曙光的「細胞功能之鑰」等技術，皆展現工研院布局下世代產業的研發實力。

工研院機械與機電系統研究所長饒達仁說，大型無人機針對台電清洗高壓電塔礙子等空中作業需求，可負重卅公斤，馬達、電池等主零配件都是台灣廠商生產，搭配ＡＩ辨識與抗水霧干擾功能，可遠端即時監控，提升效率，更解決缺工問題，未來將朝高樓滅火使用研發。

工研院長劉文雄說，工研院肩負台灣產業科技創新研發重任，近年聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等四大領域，以及智慧化致能技術應用；去年進用率大於離職率，期望工研菁英持續為產業貢獻心力。

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