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工研院創新研發 聚焦四領域

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
工研院51周年院慶，產官研貴賓合影。工研院／提供
工研院51周年院慶，產官研貴賓合影。工研院／提供

工研院昨（5）日舉辦51周年院慶，經濟部政務次長何晉滄到場賀工研院「生日快樂」，他強調，在創新技術與經濟發展上，工研院一直都扮演關鍵角色，工研院是台灣的資產，經濟部會持續給予最大支持，政府以經貿、科技、外交方向，帶領台灣許多產業到全球布局，打造經濟日不落國。

何晉滄說，期許工研院扮演產業研發後盾，未來要成為國際的工研院，從台灣走向國際，帶領台灣廠商從台灣走入世界。AI時代，工研院肩負更重要任務，賴清德總統推動半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊五大信賴產業，未來工研院責任更加重大。

工研院董事長李世光表示，工研院培養出兩萬八千位院友，讓工研院影響力無遠弗屆，在政府支持下，投入跨領域新技術的開發，帶動新創事業的發展。

工研院院長劉文雄表示，工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，將以智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會聚焦四大領域，創造產業效益與價值，並且扮演產學研的橋梁，鏈結台灣跟國際。

半導體 工研院 經濟部

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