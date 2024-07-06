工總招手輝達 拚AI轉型…理事長潘俊榮：已與黃仁勳接觸

全國工業總會理監事會議昨（5）日首度移師高雄，理事長潘俊榮表示，最近已跟輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接觸，邀約出席工總10月舉辦的經營者大會，工總旗下的十大產業也都準備好要推動進行轉型、與AI接軌。

AI成為所有企業高度關注的議題，潘俊榮表示，工總最近與輝達執行長黃仁勳接觸，並且討論未來能否有更多的合作機會，工總許多的成員也不斷建議，輝達能將營運中心設在高雄市，工總正與輝達密切接觸，先邀約出席工總10月舉辦的經營者大會。

據了解，工總這次是應高市議會議長康裕成之邀，將第13屆第二次理監事聯席會議選在高雄舉行，逾百位大老闆齊聚，開會的同時並考察高雄投資環境。

潘俊榮以自己的企業工信來進行分享，工信在這半年中已承攬高雄捷運黃線兩標合計近500億工程；許多工總的成員也都看好高雄發展，認為高雄會是台灣最便利的城市，並是一個雙港城市，連護國神山台積電（2330）也都來到高雄落腳，顯示高雄軟硬體設施完整，市府團隊相當成熟並有強大招商能力。

潘俊榮也提及正參與高雄一個聯合開發案，若順利得標，準備跟黃仁勳合作，讓輝達更多優秀的人才來到高雄。並透露先前跟黃仁勳談到高雄時，看得出他相當認可高雄。

工總預計10月舉辦經營者大會，將邀請黃仁勳等世界級的AI專家來台灣，而工總旗下十大產業準備進行轉型，與AI接軌、合作。據了解，依其劃分十大產業是為省市工業會、食品、紡織、化學皮膠、機電、金屬、一般、建材、營建和特區等。

身為地主的高雄市長陳其邁表示，高雄擁有充足的水、電、土地及宜居環境，因應全球供應鏈重組，市府全力推動數位轉型、淨零轉型，歡迎企業投資高雄。

他並以市府爭取到台積電來高雄投資為例，說明機會是留給準備好的人，市府24小時服務所有投資廠商。

經發局所轄投資高雄事務所，對接行政院投資台灣事務所，企業來高雄投資，市府會協助解決相關問題。

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