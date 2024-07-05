快訊

「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

統一集團拚展店 兩路並進…小七將開出第7,000店

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
統一集團董事長羅智先。 聯合報系資料照
統一集團董事長羅智先。 聯合報系資料照

統一集團旗下兩大通路積極展店搶市。統一超（2912）昨（5）日公布將於10日開出第7,000店，朝著超商展店「沒有天花板」目標前進；家樂福瞄準南台灣超市商機，昨日Mia C’bon揮軍高雄展出第三家店，以量販加超市500家目標挺進。

統一集團董事長羅智先定調，兩家公司通路布局都要跟著社會需求脈絡前進，家樂福跟統一超兄弟各自爬山，要走完全不同的路；家樂福未來擴大南台灣超市布局，看好台灣對於超市需求還有很大的成長空間，日本超市品牌LOPIA品牌，也進來台灣搶市場。

統一超、家樂福布局概況
統一超、家樂福布局概況

統一企業集團積極發展統一超、康是美、星巴克等生活品牌，團隊費時一年打造創新複合生活平台，台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」攜手康是美、星巴克聯合展店，引入超市，打造出複合式店面，並加入在地特色產品，導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」滿足多元體驗。

對於統一超展店策略，統一集團表示，台灣門市展店是因應消費者的需求，而非為了達成目標，所以台灣展店沒有天花板，今年以來每月都以增加100家的規模持續成長。

統一超未來展店方向以超商本業延伸多種複合店型，統一超即將開出的「首府門市」將引入超級市場等多元複合業態，並嚴選台南在地特色品牌；康是美提供國際專櫃級保養品及專業醫美商品，配置專業藥師及彩妝師免費提提供諮詢服務；星巴克則是首家結合鹽山白雪美景打造夢幻門市。

家樂福因為整併過去三年擴充的腳步放緩，2023年虧損13.7億元，當前目標要趕快把過去失落的三年停頓缺口補起來，加快展店速度，旗下高級超市Mia C’bon高雄義享店7月5日開幕。

目前家樂福量販店有67家，家樂福超市248家，Mia C’bon 23家，共有338間，家樂福表示，未來展店首要目標是開至500家店，會以家樂福超市為主，每年希望淨增加15家。

Mia C’bon繼去年在金門拓點後，於高雄義享時尚廣場店為高雄的第三家店，賣場主打多元化顧客體驗，內設有各項區域，包括生鮮、客製化現煎牛排、日本伴手禮、台灣名產等產品。

家樂福 星巴克 統一集團

延伸閱讀

黃仁勳的「好朋友」看好高雄！邀輝達設總部 工總準備好了

工總理監事聯席會首次移師高雄舉行 陳其邁：歡迎企業投資高雄

工總理監事會首度移師高雄 陳其邁：投資「正對時」

別當冤大頭！星巴克前店員曝6種點法浪費錢 買這款咖啡最盤

相關新聞

爭取通路商信心、進軍東南亞 機車大廠光陽第三代柯勝峯贏家策略曝光

國內機車大廠光陽工業，意外丟失蟬聯22年的油車冠軍寶座，加上電車仍舊排名老二，未來的每一步都備受市場關注，更考驗著董事長柯勝峯的智慧...

工總接軌AI 邀黃仁勳出席大會

中華民國全國工業總會理監事聯席會議昨天首次移師高雄，工總理事長潘俊榮透露，近期曾與輝達（ＮＶＩＤＩＡ）執行長黃仁勳接觸邀...

17項新創技術特展…工研院51周年慶 布局下世代產業

工研院昨舉辦五十一周年院慶特展，展示十七項新創技術。經濟部政務次長何晉滄、聯華電子榮譽副董事長宣明智等多家科技產業高層，...

亞洲最佳雇主獎／遠東新 打造多元共融職場

遠東新持續為員工創造幸福企業，今年再度獲得 「HR Asia 最佳企業雇主獎」，已連續四年蟬聯此殊榮。除了「最佳雇主奨」...

工總招手輝達 拚AI轉型…理事長潘俊榮：已與黃仁勳接觸

全國工業總會理監事會議昨（5）日首度移師高雄，理事長潘俊榮表示，最近已跟輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接觸，邀約出席工...

工研院創新研發 聚焦四領域

工研院昨（5）日舉辦51周年院慶，經濟部政務次長何晉滄到場賀工研院「生日快樂」，他強調，在創新技術與經濟發展上，工研院一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。