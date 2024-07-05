統一集團拚展店 兩路並進…小七將開出第7,000店

統一集團旗下兩大通路積極展店搶市。統一超（2912）昨（5）日公布將於10日開出第7,000店，朝著超商展店「沒有天花板」目標前進；家樂福瞄準南台灣超市商機，昨日Mia C’bon揮軍高雄展出第三家店，以量販加超市500家目標挺進。

統一集團董事長羅智先定調，兩家公司通路布局都要跟著社會需求脈絡前進，家樂福跟統一超兄弟各自爬山，要走完全不同的路；家樂福未來擴大南台灣超市布局，看好台灣對於超市需求還有很大的成長空間，日本超市品牌LOPIA品牌，也進來台灣搶市場。

統一超、家樂福布局概況

統一企業集團積極發展統一超、康是美、星巴克等生活品牌，團隊費時一年打造創新複合生活平台，台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」攜手康是美、星巴克聯合展店，引入超市，打造出複合式店面，並加入在地特色產品，導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」滿足多元體驗。

對於統一超展店策略，統一集團表示，台灣門市展店是因應消費者的需求，而非為了達成目標，所以台灣展店沒有天花板，今年以來每月都以增加100家的規模持續成長。

統一超未來展店方向以超商本業延伸多種複合店型，統一超即將開出的「首府門市」將引入超級市場等多元複合業態，並嚴選台南在地特色品牌；康是美提供國際專櫃級保養品及專業醫美商品，配置專業藥師及彩妝師免費提提供諮詢服務；星巴克則是首家結合鹽山白雪美景打造夢幻門市。

家樂福因為整併過去三年擴充的腳步放緩，2023年虧損13.7億元，當前目標要趕快把過去失落的三年停頓缺口補起來，加快展店速度，旗下高級超市Mia C’bon高雄義享店7月5日開幕。

目前家樂福量販店有67家，家樂福超市248家，Mia C’bon 23家，共有338間，家樂福表示，未來展店首要目標是開至500家店，會以家樂福超市為主，每年希望淨增加15家。

Mia C’bon繼去年在金門拓點後，於高雄義享時尚廣場店為高雄的第三家店，賣場主打多元化顧客體驗，內設有各項區域，包括生鮮、客製化現煎牛排、日本伴手禮、台灣名產等產品。

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