亞洲最佳雇主獎／遠東新 打造多元共融職場

遠東新(1402)持續為員工創造幸福企業,今年再度獲得 「HR Asia 最佳企業雇主獎」,已連續四年蟬聯此殊榮。除了「最佳雇主奨」外,今年同時也獲得了「多元共融」、「永續職場」和「員工關懷」等獎項,共四大獎,對於職場環境的努力再次受到肯定。

遠東新為台灣首家橫跨紡紗、織布、染整、成衣的企業,在台灣深耕74年,全球員工人數超過兩萬人。遠東新尊重不同年齡、性別的員工並擁有多元文化的團隊。公司提供中高齡員工友善職場環境,藉由工作再設計讓員工能安心的傳承知識與經驗,並定期提供醫療團隊諮詢服務,保障同仁健康;同時對於不同國籍的員工,遠東新也客製化了符合當地口味的餐點、定期舉行活動交流,尊重外籍同仁的語言、宗教及文化。公司更強調多元共融的重要性,除了在線上學習平台設計了多元共融專區,也邀請知名專業學者講授性別平等保護的課程,創造多元共融友善職場。

遠東新以環保、節能及減碳為目標,每年回收200億支的寶特瓶,再製成各式織品,與adidas獨家合作海洋回收紗抗爆球衣、廢棄回收紗再製布料也曾獲得紅點設計大獎。遠東新一直都是各項國際永續奨項的常勝軍,公司內部提倡永續環保,參與循環餐具租賃計畫,以循環杯取代紙杯。另也積極推動教育訓練無紙化,以雲端圖書館取代實體刊物。遠東新更進一步將永續概念推廣至社會,深入國小宣導循環回收意識,發揮永續影響力。

在員工關懷方面,公司重視人權,透過各項員工溝通管道及Speak Up Policy,以便即時聽到員工的聲音並予以迅速反應。公司也會定期召開勞資會議審視員工的權益與福利以維持和諧的勞資關係。另公司也重視員工的健康,安排營養師、物理治療師提供同仁保健知識。公司亦關心員工生涯的發展,透過與知名線上學習平台合作,例如LinkedIn Learning、Hahow、Tutor ABC及自製的遠東數位學習平台,讓同仁能不受空間、時間限制的自主學習與自我成長。

亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work for in Asia)是由亞洲資深人力資源的權威刊物《HR Asia》所主辦,為亞洲區人力資源管理領域最具指標性的獎項之一。遠東新連續四年獲亞洲最佳企業雇主獎,公司表示,將堅守誠勤樸慎創新的企業精神,朝業界標竿企業的目標邁進。

商品推薦