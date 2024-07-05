上銀 營運將逐季好轉

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）接單逐步回溫，6月自結合併營收21.02億元，月增2%、年減5.2%，為近九個月以來的高點，累計上半年合併合併營收116.89億元、年減5.1%。上銀樂觀預期，今年營運可望逐季好轉，獲利目標優於去年。

儘管整體產業景氣仍不明朗，但為了留才，上銀宣布，自7月起為員工加薪，此次調薪幅度約3%至5%。

上銀近六季營運概況

上銀第2季合併營收61.83億元，季增12.2%、年減6.1%，為近三季以來高點；預期營運將逐季緩步上升，下半年接單及出貨會比上半年好。

上銀指出，今年第2季接單及出貨緩步上升，訂單主要來自半導體、自動化、航太產業，以及基礎建設所需大型設備，生產大型機或複合機的工具機廠，訂單也見到回升。

至於6月、第2季及上半年營收均比去年同期下滑，主要因為大陸去年疫後需求回升，墊高比較基期所致，今年訂單雖緩步回升，但訂單力道還不夠強勁。

目前，線性滑軌在手訂單能見度平均約2.5個月，滾珠螺桿平均約3個月，部分滾珠螺桿交期超過3個月。上銀近期也接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單。

上銀表示，客戶為控制庫存，不會接受太長交期，目前公司將交期控制在3個月以內，為了消化部分訂單，7月持續加班。

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