多美小汽車節全台巡迴 首場在新光三越台中中港店登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「多美小汽車節」全台巡迴活動開跑，首場於今(5)日在台中新光三越開幕。記者宋健生/攝影
「多美小汽車節」全台巡迴活動開跑，首場於今(5)日在台中新光三越開幕。記者宋健生/攝影

「多美小汽車節」全台巡迴活動開跑，首場於5日在新光三越台中中港店開幕，現場展出TOMICA各系列的展區，包含TAKARATOMY 100週年紀念專區、迪士尼小汽車區、瑪利歐小汽車區、超人力霸王專區、多美動物專區、Premium黑盒展區、TLV精密車專區以及活動獨家台灣特注車展區。

為了營造TOMICA最新主題-自動爬升！雙向山道組，現場還打造了巨大山道組，可供拍照留念，此主題軌道組為搶先全日本、全球獨家首賣的商品，還可連接不同軌道組，創造出交通大城鎮。

首次推出的台灣特注車+台灣特注城鎮組，身為車迷絕對要搶先擁有。除了靜態展區外，免費試玩區及歡樂園遊區，都將在此與大小朋友一同玩樂，在暑假的開端，一起度過歡樂且充實的一天。

7月5日起至7月15日在台中新光三越10樓天空劇場舉辦「多美小汽車節」，現場特別規劃八大展區等著車迷前來朝聖，也會在此首度曝光TOMICA台灣特注車及特注城鎮組，此特注車為全新台灣品牌聯名的車組，現場開放預購。

現場更打造了2024搶先全球上市的TOMICA自動爬升雙向山道組大型裝置物，除了展區外，還有各種令人期待的活動正式展開。

此外，現場還有最受車迷喜愛的歡樂園遊區，親子可攜手挑戰TOMICA釣魚樂、TOMICA大樂透、TOMICA衝刺賽等關卡，購買整張園遊券除了可一次玩到所有遊戲，還可獲得小禮物乙份(限量)，假日還有瑪利歐小汽車挑戰賽可供親子一起度過美好週末。

展場中的TOMICA物販區除了推出各式車款、車組、軌道組及生活用品，消費還可享Funbox會員超值回饋，消費不限金額就送TOMICA貼紙一張，還有消費滿額贈的TOMICA商品，贈品皆有限量，越早前往活動越有機會可以獲得超值贈品喔。

此次滿額贈門檻還有TOMICA x Funbox聯名的城鎮店鋪組，超可愛。還可以加價購買到非賣品提袋。

現場展出TOMICA各系列展區，包含TLV精密車專區及活動獨家台灣特注車展區。記者宋健生/攝影
現場展出TOMICA各系列展區，包含TLV精密車專區及活動獨家台灣特注車展區。記者宋健生/攝影
「多美小汽車節」現場特別規劃八大展區等著車迷前來朝聖。記者宋健生/攝影
「多美小汽車節」現場特別規劃八大展區等著車迷前來朝聖。記者宋健生/攝影
現場還打造了巨大山道組，此主題軌道組為搶先全日本、全球獨家首賣商品。記者宋健生/攝影
現場還打造了巨大山道組，此主題軌道組為搶先全日本、全球獨家首賣商品。記者宋健生/攝影

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