彰化縣長王惠美參訪法蘭克福自行車展 為參展廠商打氣

彰化縣長王惠美率團參訪2024年全球最大規模的德國法蘭克福自行車展，逐一為參展的30多家彰化在地廠商打氣，除了解產業最新動態，也期待新一輪消費景氣趕快復甦，自行車產業能在2025年大幅成長。

彰化是台灣自行車產業的重要生產基地，約有400多家自行車業者，這次德國法蘭克福自行車展的廠商，包括彥豪金屬，瑞振工業、美利達工業（9914）丶瑞振工業等30多家整車和零配廠商報名參加，是台灣參展廠商的最大縣。

疫後這二年來，受到庫存去化和訂單減少的影響，部分自行車業者業績減少一半，慘澹經營。王惠美在參訪過程中，關心業者目前的經營狀況和未來發展方向；業者向王惠美表示，電動自行車和淨零碳排，已經成為企業價值主流，他們也配合調整生產模式，希望明年訂單回穩，能立即迎接這波新商機。

另外，王惠美也參加外貿協會舉辦的台灣自行車精品發表會，這次共有4家廠商得獎，主辦單位特別向外國媒體介紹王縣長，並指出得獎的建大輪胎和彥豪金屬都來自彰化，建大推出新款的輕量化輪胎，單價大幅提升。

彥豪則與德國Bosch集團合作開發電子式ABS自動剎車系統，目前全世界只有少數廠商能生產，可見彰化自行車業者在全球的影響力。 彰化縣長王惠美率團參訪法蘭克福自行車展，為30多家彰化在地廠商打氣。彰化縣政府提供

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