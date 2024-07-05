快訊

高雄派出所驚傳被搜索！警員疑洩個資給詐團車手 住處手機、電腦遭查扣

新北汐止4212戶停電 台電這次沒把問題推給小動物

藍營參選人起手式？盧秀燕請益王金平 這些人也曾是「尊王」座上賓

新潤「新知商辦」29.9億交易案告吹 公司：買方部分交易條件無法達成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

新潤（6186）5日公告，原在5月28日公告售出的新北市新莊區新知段不動產「新北知識產業園區商辦大樓」，總金額29.9億元，交易人為自然人，因買方部分交易條件無法達成，經雙方協議後解除契約。另，因財產尚未點交對於損益未有影響。

新潤原擬以29.9億元整棟售出「新北知識產業園區商辦大樓」，預估處分利益5.5億元，原先預計第4季可產權登記完成並交屋，但目前這筆交易已經失效。

新潤指出，該商辦大樓，目前已進入申請使用執照階段，由於與買方並沒有點交的動作，雙方解約並沒有對公司財務損益的影響。

商辦

延伸閱讀

淡水垃圾掩埋場海岸受侵蝕 新北：護岸2025年完工

廢漁網新生 新北回收重製成美美太陽眼鏡、手機架

YouBike站常嘸車借 新北速投2.1萬輛「2.0E也要來了」

NBA／布里吉斯交易案細節補充 尼克薪資瘦身有利補強

相關新聞

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊像得「錯失恐懼症」

今年房市相當火熱，不管是成屋、中古屋與預售屋市場都可說是供不應求，信義房屋代銷事業部主任林暐哲表示，今年房市可用FOMO...

賀陳旦請辭陽明董事代表人 新任尚未指派

陽明海運（2609）5日公告，交通部法人其中一席董事代表人賀陳旦辭任，新任的代表人目前交通部還未指派，市場揣測，陽明新任...

預售屋銷量破記錄？信義代銷說真話：民眾患錯失恐懼症

今年房市相當火熱，不管是成屋（中古屋）與預售屋市場都可說是「供不應求」，信義房屋代銷事業部主任林暐哲用「FOMO」（錯失...

力鋼工業砸5.5億買4戶「遠雄商舟」 遠雄：預計處分利潤率約兩成

辦公室需求熱絡，繼凌群開發後，力鋼工業也買下「遠雄商舟」部分樓層。遠雄（5522）5日公告，出售台北市北投區商辦大樓「遠...

Mia C’bon高雄義享店開幕 打造多元豐富購物體驗

家樂福旗下高級超市品牌Mia C’bon高雄義享店5日在開幕，其中包含生鮮區、客製化現煎牛排區、日本伴手禮區、台灣名產區...

桃園市房市五大熱銷路段曝 中興路2字頭搶手

桃園市過去一年人口增加超過2.2萬人，是六都人口增加最多的直轄市。有巢氏房屋盤點桃園市過去一年最熱銷五個路段的實價登錄資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。