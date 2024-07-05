新潤「新知商辦」29.9億交易案告吹 公司：買方部分交易條件無法達成
新潤（6186）5日公告，原在5月28日公告售出的新北市新莊區新知段不動產「新北知識產業園區商辦大樓」，總金額29.9億元，交易人為自然人，因買方部分交易條件無法達成，經雙方協議後解除契約。另，因財產尚未點交對於損益未有影響。
新潤原擬以29.9億元整棟售出「新北知識產業園區商辦大樓」，預估處分利益5.5億元，原先預計第4季可產權登記完成並交屋，但目前這筆交易已經失效。
新潤指出，該商辦大樓，目前已進入申請使用執照階段，由於與買方並沒有點交的動作，雙方解約並沒有對公司財務損益的影響。
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