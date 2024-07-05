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力鋼工業砸5.5億買4戶「遠雄商舟」 遠雄：預計處分利潤率約兩成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

辦公室需求熱絡，繼凌群開發後，力鋼工業也買下「遠雄商舟」部分樓層。遠雄（5522）5日公告，出售台北市北投區商辦大樓「遠雄商舟」房地4戶、車位20車，交易金額為5億5,325萬元，預計處分利潤率約18-21%，交易對象為力鋼工業股份有限公司。

遠雄近年積極購地，且布局全台，住宅、商辦及廠辦等皆有著墨，位在北士科的「遠雄商舟」今年以來屢傳捷報，5月同樣是出售房地4戶、車位20車給凌群開發，預計處分利益約1億元，此次力鋼工業也選中該商辦進駐。

商辦案上，遠雄還有位在新北市中和區的「遠雄擎光」總銷約37億元，該案預計第3季交屋，可望成為今年業績動能之一。

近年在台商回流、產業擴廠升級下，商用不動產市況熱絡，其中精華地段的頂級商辦更是供不應求，租金也持續緩漲。第一太平戴維斯指出，總部與辦公空間整合需求將持續發酵，今年北台灣具備產業群聚題材的區域，或是在大眾交通運輸節點的科技廠辦，將持續受到青睞，可受惠過去幾年有布局商辦的建商。

「遠雄商舟」基地面積約1,736坪，總樓地板面積超過1.2萬坪，總銷約100億元，預計2025年下半年可望完工交屋，該案主張呼應關渡平原、大屯山系、水岸自然環境，以舟帆造型為體，綠建築精神為用、以人為本，重新定義辦公室新樣貌。

商辦 布局 遠雄

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