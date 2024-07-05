風睿能源衝刺淨零碳排 攜手環球測繪全面啟動海事調查
離岸風電開發商風睿能源（SRE）5日宣布與探勘團隊環球測繪股份有限公司完成合約簽署，以保留2024年與2025年海事工程量能，並期待於第三階段區塊開發第二期選商結果公布後，可以即時針對「海廣風電（Formosa 6）」啟動專案場址調查相關工作，全面加速衝刺淨零碳排目標。
風睿能源（SRE）執行長蘇容儀表示，這項合作案對雙方都深具意義，除了充分展現我們對於推動可再生能源的魄力、以及深耕台灣的堅定承諾，更可望讓國內廠商累積更多工程技術與經驗，進一步深化本地海事工程的調查能量，為日後進軍海外市場做足準備。
環球測繪股份有限公司（PDE）董事長黃新志指出，感謝風睿能源（SRE）的魄力與承諾，在關鍵時刻促成關鍵合約，確保我們有機會把握今年剩餘不多的氣候窗，加速推進海事調查工程，積極衝刺淨零碳排的目標。
「海廣風電（Formosa 6）」由風睿能源（SRE）主導，場址位於彰化縣線西鄉外海，總面積約84平方公里，離岸最近處約35公里，計畫最大開發容量為800MW，最多可設置57支14MW風機，待完工併網後，可望為近百萬家戶提供用電。
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