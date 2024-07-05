房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

今年房市相當火熱，不管是成屋、中古屋與預售屋市場都可說是供不應求，信義房屋代銷事業部主任林暐哲表示，今年房市可用FOMO(錯失恐懼症)來形容，而預售屋更是因為有安全與健康考量、自備款門檻較低、擁有更多選擇三個特色吸引購屋者。不過，預售屋有需要等待、入住後未知因素多、實際空間可能與想像有出入的風險，購買時應多加評估。

林暐哲表示，去年下半年開始，新青安政策上路後低總價市場率先回暖，而今年股市屢創新高，連帶拉升民眾的購房意願，帶動預售市場買氣，甚至聽說有個案是需要連夜排隊、或者抽籤才能看房的狀況，區域代表性的建案，或有台積電（2330）、輝達（NVIDIA）設廠議題的地區，都可能讓民眾趨之若鶩出手購屋。

對於現在預售市場乃至房市的狀況，林暐哲表示，可用一個詞「FOMO」來形容，許多客戶會覺得如果「現在不買就買不到、或以後買不起了。」而導致恐慌急著出手，也是造成現今房市如此火熱的原因之一。

林暐哲分析，消費者普遍選擇預售屋的三個主要原因，第一、安全與健康考量：相較於屋齡稍高的中古屋，預售屋在耐震設計、結構工法上多有加強，尤其在四月地震後，建築安全更受到客戶重視，另外後疫情時代，許多新建案訴求健康建材，也讓民眾選擇新房子的原因。

第二、自備款門檻較低：預售屋低自備款及工程款分期還款的特性，使得預售屋不必動輒像成屋準備2至3成甚至以上的費用，對於資金有限的民眾如小資族、年輕人相對友善。

第三、擁有更多選擇：預售屋開案時可選擇的戶型、樓層、座向更多，且可以提前針對需求進行格局或配置上的「客變」，打造屋主理想空間的成本降低。

林暐哲指出，預售屋也同樣擁有三個不確定的因素與風險，第一、需要等待：預售屋從起造到入住平均三年起跳，且如今缺工缺料狀況屢傳，恐延長交期，造成買方衍生如租金等等成本，對有即時住房需求的民眾不友善。

第二、入住後未知因素多：入住前無法看到房屋全貌、無法掌握社區鄰居素質，管委會運作等等。

第三、實際空間可能與想像有出入：現在新房公設比動輒33%起跳，且建商的樣品屋有裝潢過，可能與消費者在實際交屋後取得的空間會有出入，建議根據室內尺寸，事先規劃好一些家具的挑選或擺放，讓入住時可以符合自身的空間使用需求 。

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