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Mia C’bon高雄義享店開幕 打造多元豐富購物體驗

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
家樂福旗下Mia C’bon高雄義享店開幕，打造多元環境。圖／家樂福提供
家樂福旗下Mia C’bon高雄義享店開幕，打造多元環境。圖／家樂福提供

家樂福旗下高級超市品牌Mia C’bon高雄義享店5日在開幕，其中包含生鮮區、客製化現煎牛排區、日本伴手禮區、台灣名產區等，加上咖啡吧台結合廣大舒適顧客休息區，打造多元化環境， 並且Mia C’bon在頂級超市目標成為和牛專賣店，提供多樣和牛產品與優質服務。

Mia C’bon高雄義享店包多項美食，其中含燻雞麻婆豆腐，手工發酵披薩、自製烤物、泰式綠咖哩翅包飯、坦都里烤雞腿排、西西里香草檸檬烤骨腿、中東火焰烤棒腿等。

家樂福營運長吳國憲表示，期許Mia C’bon高雄義享店與義享時尚廣場強強聯手，不僅贏得消費者青睞，成為商圈的重要組成部分，共創高雄市的經濟榮景。

義享時尚廣場總經理林俊昇也期待，引進 Mia C'bon 頂級超市之後，能為消費者創造更加多元豐富的購物體驗，這也是義享時尚廣場一直以來不斷努力的目標。

Mia C'bon在精選的台灣名產專區裡，包含，台中排隊名店六月初一8結蛋捲，十大伴手禮青鳥旅行，嘉義福義軒蛋捲，台南傳承四代百年煎餅連得，新竹60年老店福源花生醬，桃園大溪名店廖心蘭豆乾，金門良金牛肉乾，Mia C'bon熱銷商品滿漢御品𤆵燒牛肉麵等經典伴手禮，適合送禮。無論是喜愛台灣風味的在地人，還是第一次接觸台灣美食的國際客戶，都能在這裡找到心儀的產品，品味到台灣的獨特魅力。

伴手禮 家樂福 消費

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