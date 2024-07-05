桃園市房市五大熱銷路段曝 中興路2字頭搶手

桃園市過去一年人口增加超過2.2萬人，是六都人口增加最多的直轄市。有巢氏房屋盤點桃園市過去一年最熱銷五個路段的實價登錄資料，成交量第一名的桃園區中正路、第三名龜山區文青路皆具交通便利優勢，而第五名的龜山區中興路則以2字頭房價吸引置產。

中正路過去一年以252件的成交量位居桃園市熱銷路段榜首，平均1.5天就成交一件。有巢氏房屋桃園藝文捷運加盟店長張迺楓指出，中正路從慈文路以北是藝文特區新商圈、以南則隸屬桃園火車站舊商圈，生活機能都相當優異。其中藝文特區周遭擁有展演中心、圖書館、電影院、綠地等多樣大型建設，加上桃園捷運綠線規劃將沿著中正路設立站點，帶動交易量熱絡。

張迺楓補充，從中正路段成交價來看，屋齡10年內每坪成交價已達40-45萬元，屋齡10年以上則落在30-40萬元之間，購屋族群過半為首購族。另因緊鄰國道1號，又擁有同德國中小等明星校區，也讓許多雙北市的開車通勤族在此置產，不僅上班方便，又能顧及孩童的就學需求，成交熱度持續升溫。

以年成交量達188件而晉升熱銷路段第三名的文青路，每坪30.8萬元的成交均價，是五大熱銷路段中最高。有巢氏房屋林口文青合宜加盟店長蕭凱文表示，文青路物件與其他區最大區別，是民國105年落成、超過4千戶的合宜住宅，全數為電梯大樓，在5年閉鎖期後，110年起陸續有物件釋出。

文青路合宜宅坪數介於30-60坪之間，大坪數、3房以上房型受到許多首購族和換屋族的喜愛。蕭凱文分析，今年每坪成交價為35-40萬元，對於在長庚醫院、林口科學園區等鄰近上班的員工具有吸引力，因為同樣預算在2站之差的林口A9捷運站僅能買到2房物件。此外，文青路鄰接體育大學A7站，在TPASS 1200月票加持下，也備受雙北市通勤族青睞。

熱銷路段第五名的「中興路」，年交易量達139件，每坪平均單價僅23.1萬元，是五大路段中最親民的。有巢氏房屋龜山萬壽加盟店長艾秋蘭說明，中興路是下龜山的中心地段，是發展成熟的老商圈，能滿足食衣住行等各方面需求，周遭從國小、國中到高中都有，甚至還有銘傳大學分部，可滿足有孩童家庭的求學需求。

除了生活機能優異，緊鄰龜山工業區也讓該區上班族就近置產，加上鄰近桃園火車站、開車到板橋市區只要半小時，以及未來台北捷運迴龍線延伸段經過，中興路種種交通優勢磁吸桃園、雙北通勤族提前卡位，帶動當地房市價量穩健成長。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，路段成交量可以反映特定時間、地點的民眾購屋偏好，以中正路、文青路、中興路來看，交通便利是其共同特色，除了桃園當地購屋需求外，2、3字頭房價較雙北市親民許多，也激發雙北市居民外移到桃園置產，推升住宅需求上漲。長遠來看，跨區通勤族數量不斷上升、加上捷運的延伸建設，擁有交通便利性的住宅，不僅房價保值、更有增值空間。 資料來源／有巢氏房屋

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