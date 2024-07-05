台中「地王」易主！中悅以每坪逾360萬購入七期土地

股市熱帶動房市升溫！台中土地交易市場5日傳出兩件重量級交易案。其中，中悅建設以17.5億餘元、每坪單價逾360萬元購入台灣大道、河南路口旁惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地，登上台中土地交易單價最高的新「地王」。

另外，興富發（2542）集團高層也用個人名義，以總價22.7億餘元購入朝富路惠安段7地號國光客運約651坪土地，每坪成交單價達350萬元。未來將申請危老，不排除與集團子公司以合建方式推案，產品規劃則以中小坪數產品為主，初估單價可能站上8字頭。

興富發建設2020年8月以總價32.2億元，購入七期市政北七路、惠中路口920坪黃金角地，換算每坪土地單價350萬元，成為台中的「地王」。四年後，「地王」寶座終於換人坐。

據了解，中悅建設此次取得的惠民段17-1地號土地，位於宏盛「台中帝寶」旁，並毗鄰中悅建設原持有台灣大道、河南路口的兩塊土地，整合後總面積達2,445.5坪，基地方正、且面對七期秋紅谷，地段精華，未來將規劃推出豪宅大樓產品。

值得注意的是，中悅建設與興富發集團此次購入的土地，均為「秋紅谷第一排」，而中部豪宅一哥聯聚建設在市政北七路、秋紅谷正對面的「聯聚玉衡大廈」，也將於第4季進場，秋紅谷周邊儼然成為七期房市的新戰場。

台中預售房價持續創高，市調指出，寶輝建設在台中國家歌劇院旁推出的「寶輝101 Theater South」豪宅案，規劃138戶住家，主力坪數50、70坪，總銷80億元，目前銷售已突破七成，根據實價揭露，最高成交單價為25樓戶的97.7萬元，創台中預售房價新高。

據了解，寶輝「101 Theater South」後續還有大量成交資訊將揭露，成交單價持續創高。

另外，遠雄建設在秋紅谷附近、市政北七路推出的「遠雄琉蘊」，實價登錄最高成交單價也來到每坪95.8萬元。

至於備受矚目的「聯聚玉衡大廈」，規劃總樓高達51層，正對秋紅谷，坪數為更具彈性的60坪，總銷達280億元。業界推估，此案每坪單價將站上9字頭，高樓層單價甚至將衝上百萬元以上新高。

而興富發此次購入的國光車站土地，緊鄰的和欣客運朝馬轉運站惠安段9地號土地，二年前也是由聯聚建設斥資14.78億元購入，換算土地單價約260萬元，該筆土地面積約568.3坪，擁秋紅谷第一排景觀，且具角地優勢，條件十分稀有。

業界表示，秋紅谷占地約3公頃，是北七期面積最大的綠地，周邊豪宅林立，包括創下台中成屋最高單價97.2萬元的「寶輝秋紅谷」，以及中部最高住宅大樓的「聯聚瑞和大廈」，都是秋紅谷首排指標豪宅，成交單價屢屢飆高。 台中七期新市政中心近期指標型購地、推案概況。資料來源：市調。經濟日報／製表 「聯聚玉衡大廈」規劃總樓高達51層，正對秋紅谷，基地已進行圍籬。記者宋健生/攝影 秋紅谷占地約3公頃，是北七期面積最大的綠地，周邊豪宅林立。記者宋健生/攝影 興富發集團高層以個人名義購入國光客運651坪土地，每坪成交單價350萬元。記者宋健生/攝影

商品推薦