7-ELEVEN「首府門市」開幕 達成7000間里程碑

統一（1216）集團旗下7-ELEVEN於10日開幕「首府門市」，達成第7,000店里程碑，更引入超市等複合式型態，獨家嚴選展售台南文創專區及在地特色品牌生活選物，並且導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」。

統一積極發展7-ELEVEN、康是美、星巴克等生活品牌，攜手提供美好、美麗與美食優質生活。台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」，與康是美、星巴克聯合展店，團隊費時一年打造創新複合生活平台，滿足多元生活體驗。

7-ELEVEN「首府門市」外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，閃耀著不朽光輝，致敬台南古都歷史風華之餘，更期勉統一企業集團永續發展與生生不息的企業精神。門市內融合台南古都風姿雍雅，展演OPEN! 家族全新肖像，亦引入超級市場等多元複合業態。

康是美「首府門市」以橘色玻璃帷幕精心打造外觀，引進國際專櫃級保養品及專業醫美商品，精選國際彩妝與香水等超過50個美妝品牌，結合彩妝師免費試妝諮詢服務。同時配置專業藥師，悉心滿足保健品與藥品需求，並與CANDO合作，進口超過4,000項日本雜貨，結合高端髮品及生活用品，全面滿足在地消費者對健康與美麗的追求。

星巴克「首府門市」為首家結合鹽山白雪美景概念設計，因臨近鹽埕出張所為早期鹽場所在，將曬鹽意象襯托出潔白如雪般的場景，外觀以玻璃穿透帷幕為主體，如鹽山般的雪白色線條點綴，打造夢幻如雪般的門市。

為慶祝台灣7-ELEVEN第7,000家「首府門市」全新里程碑，全台門市同慶於7月10日起至7月16日陸續推出系列歡慶活動，除全店指定商品優惠、使用指定支付工具享單筆滿額立折、滿額贈禮等，於7月12日起至16日指定商品消費滿250元再送刮刮卡1張，還有機會抽中7000店紀念黃金。

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